Liga MX: dónde y a qué hora ver el Necaxa vs Puebla y Mazatlán vs Atlas

Foto: Twitter @ClubNecaxa

La reanudación del campeonato mexicano se llevó a cabo el día de ayer con el empate a un gol entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Xolos de Tijuana. Este viernes la actividad de la Liga MX continua con los partidos entre Necaxa ante Puebla y de Mazatlán ante Atlas.

La jornada trece del Torneo Grita México A21 sigue su marcha con partidos en los que serán protagonizados por equipos de la parte baja de la tabla general, a excepción del Atlas se ubica en el subliderato.

Necaxa vs Puebla

Los primeros en iniciar hostilidades serán los Rayos ante el conjunto de La Franja en la cancha del Estadio Victoria, en Aguascalientes. Ambos equipos se encuentra fuera de la zona de reclasificación a Liguilla, por diferencia de un punto, Necaxa, y dos de Puebla, respecto al competir que ocupa la posición catorce (las Chivas de Guadalajara).

Transcurridas doce fechas del balompié mexicano en su fase regular, la diferencia entre las dos escuadras es de apenas una unidad. Mientras que los dirigidos por el argentino Pablo Guede han cosechado trece puntos, los de Nicolás Lacarmón han conseguido doce. Además, los dos registran una marca negativa de diferencia de goles (a favor y en contra). Un duelo por demás parejo.

¿Dónde y a qué hora verlo?

Viernes 15 de octubre, 19:00 horas tiempo del Centro de México.

Estadio Victoria, en Aguascalientes, Aguascalientes.

La transmisión podrás verla por los canales de Azteca Deportes y TUDN.

Mazatlán vs Atlas

Camilo Vargas Foto: Twitter @AtlasFC

Por la noche, los Cañoneros tendrán un duro duelo en el Estadio El Kraken, pues recibirán al sublíder del torneo, los rojinegros del Atlas. Mazatlán es otros de los clubes que busca meterse en la zona de repechaje, actualmente se encuentra por un puesto fuera de ella. Posee catorce unidades al igual que las Chivas, que ocupa el puesto doce, pero por la cantidad de goles en contra es que está por debajo.

Por su parte, los Zorros se encuentran en una de sus mejores temporadas en los últimos torneos. Se ubican en el segundo puesto del Grita México sólo por debajo de las Águilas del América por una diferencia de tres puntos. De ganar, empatarían a los azulcremas y dependiendo de la cantidad de goles que hagan, podrían arrebatarle el lugar de líderes (a espera de lo que pueda realizar el América en su respectivo partido ante San Luis).

El conjunto sinaloense registra una marca de tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas que les da 14 unidades, mientras que los tapatíos tienen seis victorias, cuatro empates y sólo dos derrotas para sumar 22 puntos.

¿Dónde y a qué hora verlo?

Viernes 15 de octubre, 21:00 horas tiempo del Centro de México.

Estadio Kraken, en Mazatlán, Sinaloa.

La transmisión podrás verla por el canal de Azteca Deportes.

El sábado y domingo se llevaran a cabo el resto de partido de la jornada trece: Monterrey vs León, San Luis vs América, Pachuca vs Santos, Cruz Azul vs Tigres, Pumas vs Juárez y Guadalajara vs Toluca.

SEGUIR LEYENDO: