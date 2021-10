De Jesús Corona a Héctor Herrera: los peores jugadores que dejó la presentación de la Selección Mexicana

Selección Mexicana Foto: Twitter @HectorMorenoh

Tras finalizar la segunda ronda de partidos, jornadas tres, cuatro y cinco, correspondiente a las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, la Selección Mexicana consiguió siete puntos de nueve posible luego de dos victorias y un empate. Un balance positivo

Sin embargo, más allá de las unidades logradas, el actuar del combinado nacional dejó sensaciones contradictorias. Si bien, la cosecha de puntos pone a México en la cima de la clasificación cada vez más cerca del Mundial, el accionar dentro de la cancha de algunos jugadores desentonó con el restó del equipo y representó dificultades en los juegos. A continuación, los futbolistas que mostraron peor rendimiento.

Jesús Tecatito Corona

El futbolista que radica en el fútbol de Portugal con el Oporto, no pudo mostrar el talento y la habilidad con la que normalmente se desenvuelve en Europa. Tecatito se vio inhabilitado por la dureza de los rivales y la forma de jugar de la región, mucho contacto físico. En realidad pasó desapercibido en el ataque mexicano, del que se esperaba bastante más junto a Raúl Jiménez e Hirving Lozano.

El “17″ de México apenas se mostró por la banda derecha, donde principalmente se posicionó, con una que otra jugada espectacular, pero poca eficiencia. Durante la tercia de partidos, Corona no participó de forma directa en ninguno de las anotaciones del Tri.

Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Néstor Araujo

Fue quizá el jugador con que acaparó la mayoría de los reflectores debido a su mala presentación. El futbolista formado en las inferiores de Cruz Azul y ex Santos Laguna mostró un bajo nivel en los dos partidos en los que participó. Ante Canadá se vio superado en constantes ocasionas por Alphonso Davies y compañía.

En San Salvador, el defensor se fue expulsado por una imprudente falta sobre un rival, lo que le valió la segunda tarjeta amarilla y dejar al conjunto mexicano con diez jugadores, y el riesgo que eso significa. Para fortuna de Araujo, México pudo incrementar su ventaja en el marcador durante ese lapso. El mexicano ha mostrado un rendimiento muy diferente entre lo que hace con el Celta de Vigo y con Selección Mexicana.

Héctor Herrera

El jugador del Atlético de Madrid es otro de los que no pasa no por su mejor momento con el equipo nacional. Si bien no cometió algún error puntual, HH no fue el mediocampista líder y creador que ha acostumbrado a esperar. La falta de minutos con el conjunto español ha pasado factura en el nivel de juego de Herrera.

Herrera sólo jugó uno de los tres partidos completos. Ante Canadá salió de cambio por Luis Romo, con Honduras sí se mantuvo en cancha durante los noventa minutos y finalmente, en El Salvador, entró como sustitución en el segundo tiempo. Este último movimiento se justifica más debido a la dosificación de esfuerzos del estratega Gerardo Tata Martino.

Rogelio Funes Mori

A pesar de su anotación en el juego ante Honduras, el Melli dejó mucho que desear. El argentino, naturalizado mexicano, participó en dos de los tres partidos con un actuar más que discreto. El gol que logró fue circunstancial. Durante el encuentro ante los catrachos en el Estadio Azteca, la afición mexicana abucheó la entrada de Funes Mori a la cancha en sustitución de Raúl Jiménez.

Las próximas presentaciones del Tri por Eliminatorias mundialistas serán a mediados de noviembre cuando se enfrente a los Estados Unidos y de nueva cuenta a Canadá, esta vez en territorio extranjero. Antes, el combinado disputará un partido de carácter amistoso contra la selección de Ecuador a finales de octubre.

SEGUIR LEYENDO: