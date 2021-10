No al empate: los cinco motivos por los que River cree que solo sirve ganarle a Boca

El domingo se disputará el quinto Superclásico del año y será el primero que se jugará en el Monumental. El último encuentro entre los dos grandes fue la Copa Argentina en el Estadio Único de La Plata

Rareza de los calendarios, el quinto Superclásico del año será el primero que se jugará en el Monumental. De los cuatro anteriores, que finalizaron empatados y en los cuales hubo dos victorias de Boca en definición por penales, tres tuvieron lugar en la Bombonera y el restante, en el estadio Ciudad de La Plata, por la Copa Argentina. Este domingo, el duelo entre los dos equipos más populares de la Argentina regresará a la cancha de River luego de dos años y dos días: la última vez fue el 1 de octubre de 2019, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores, y el conjunto “millonario” se impuso por 2 a 0 con goles de Rafael Borré, de penal, y de Ignacio Fernández.

En la previa del duelo más esperado del campeonato, en River manda una sensación: el único resultado que le sirve es ganar. Solo la obtención de los tres puntos podría hacer que sus hinchas, que serán 36.027 en las tribunas del Monumental, regresen a sus casas sonrientes. Y los motivos son cinco:

1 - Para no correr riesgos de que Talleres se le escape.

River está segundo en el campeonato, a dos puntos del equipo cordobés, el líder. Y necesita volver a ganar para garantizarse, en el peor de los casos, seguir a la misma distancia de un Talleres que el lunes visitará a Defensa y Justicia a partir de las 18. La puja entre Talleres y River se viene sosteniendo desde hace varias fechas: mientras la “T” ganó ocho de sus últimos nueve encuentros, los “millonarios” obtuvieron 20 de los últimos 24 puntos. En tres semanas habrá duelo directo entre ellos: se enfrentarán en Córdoba por la décimo séptima fecha, entre el viernes 18 y el lunes 21 de octubre.

Jonatan Maidana festejando el gol con el que River le ganó a Boca 1 a 0 en el debut de JJ Lopez como director técnico del millonario.

2 - Quiere volver a ganar el Superclásico en Núñez por el torneo doméstico después de once años.

River no festeja en el Monumental en el ámbito doméstico desde 2010. Su último triunfo fue el 16 de noviembre de aquel año, por 1 a 0 y con un cabezazo cruzado de Jonatan Maidana, la noche del debut de Juan José López como director técnico del equipo. Desde entonces, River le ganó a Boca tres Superclásicos muy importantes a nivel internacional (semifinal de la Copa Sudamericana 2014, octavos de final de la Libertadores 2015 y semifinal de la Libertadores 2019), pero ninguno por campeonatos locales en Núñez. Desde aquel 1 a 0 con el gol de Maidana, volvieron a verse las caras en el Monumental ocho veces en el ámbito local, con cuatro victorias de Boca y cuatro empates. Y todos en River entienden que es hora de intentar cortar cuanto antes esa racha negativa en el campeonato local.

3 - Para sacar a Boca de la lucha por el título.

Quedan 36 puntos por jugar y hoy River le lleva seis de ventaja a Boca. En caso de ganar los “millonarios”, la diferencia se estirará a nueve. Y en el cuerpo técnico que comanda Marcelo Gallardo entienden que una victoria no solo significaría un impulso anímico clave para ir por el primer título de Liga en el ciclo del “Muñeco”, sino que además implicaría un cachetazo al clásico rival que además lo dejaría poco menos que afuera de la lucha por el campeonato. Si fuera al revés y al triunfo se lo llevara el equipo visitante, Boca quedaría a tres puntos de River y se posicionaría como otro de los aspirantes a dar la vuelta olímpica. Por eso el clásico tiene un valor agregado al del torneo en sí mismo que siempre representa un River-Boca.

José Paradela y Cristian Pavón en el último superclásico disputado en el estadio Único de La Plata

4 - Para cortar con la racha de buenos resultados que ostenta Boca desde el desembarco de Riquelme.

La asunción de Juan Román Riquelme como vicepresidente y hombre fuerte del fútbol de Boca llegó acompañada por una serie de buenos resultados para Boca ante River. Tres, puntualmente. En primer lugar, le arrebató a River la Superliga 2019/20 en la última fecha. Es cierto que a River lo perjudicó un muy flojo arbitraje de Patricio Loustau (no le otorgó un gol legítimo e ignoró dos penales) ante Atlético Tucumán, con el que empató 1 a 1 en condición de visitante. Y Boca lo aprovechó al ganarle 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera con gol de Carlos Tevez, lo que le valió la conquista del título. Y luego los “xeneizes” eliminaron a River de sendas copas nacionales en definiciones por penales: primero, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2021; y después, en los octavos de final de la Copa Argentina de este año. No hubo triunfos de Boca contra River en los 90 minutos, pero sí tres festejos que le permitieron interrumpir el fuerte predominio “millonario” con sus victorias en cinco mano a mano consecutivos de distintas competencias (Sudamericana 2014, Libertadores 2015, 2018 y 2019, y Supercopa Argentina 2018).

El contrato de Gallardo con River finaliza a fin de año y todavía no se sabe si aceptará renovarlo, de manera que el de este domingo podría ser su último Superclásico

5 - Para ganar el primer clásico del ciclo de Gallardo en el Monumental por torneos locales.

En los más de siete años que lleva el ciclo de Gallardo en River, en el Monumental se jugaron seis Superclásicos por campeonatos locales. Y el equipo del “Muñeco” no pudo festejar: sufrió tres caídas (1 a 0 en 2015, 4 a 2 en 2016 y 2 a 1 en 2017) y debió conformarse con tres empates (1 a 1 en 2014, 0 a 0 en 2016 y 0 a 0 en 2019). Ya se dijo que le ganó a Boca por la Sudamericana 2014 y por las Libertadores 2015 y 2019, pero el del campeonato local es un pagaré que le queda por levantar al entrenador. El contrato de Gallardo con River finaliza a fin de año y todavía no se sabe si aceptará renovarlo, de manera que el de este domingo podría ser su último Superclásico antes del adiós menos deseado por los hinchas “millonarios”. Y un ciclo tan exitoso no quiere permitirse quedar con la cuenta pendiente de no poder ganarle a Boca por el campeonato local en Núñez.

