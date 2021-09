MLS: “Chicharito” se reencuentra con el gol y da el empate al L.A. Galaxy

(Foto: Twitter/@LAGalaxy)

Luego de más de dos meses, Javier “Chicharito” Hernández volvió a anotar gol con el L.A. Galaxy de la Major League Soccer y llegó a las once dianas registradas esta temporada. El jugador con el dorsal número 14 se levantó en el área del rival y remató de cabeza para lograr la anotación.

En su segundo juego después de su regreso a las canchas (estuvo sin actividad aproximadamente nueve semanas por una lesión en la pantorrilla), el mexicano se reencontró con el gol y le dio a su equipo el empate ante el Houston Dynamo.

“Quiero darle todo a mi equipo y a mi familia, darlo todo por este sueño que tenemos que es llegar a una final y quedar campeones, entonces estoy contento, feliz (por el gol). Además, es mi primer gol de cabeza en mucho tiempo, tenía muchas ganas y si se fijan le gané una pelota al central más alto de todo el campo, para mí es algo muy bonito y gratificante. La realidad es que obtuvimos un punto, pero queda la sensación más de que perdimos dos”, declaró Hernández en conferencia de prensa.

El gol de Ch14 fue considerado como el "Momento del partido". Foto: Twitter @LAGalaxy

El equipo angelino se encuentra actualmente en la cuarta posición de la Conferencia Este de la MLS con 38 puntos conseguidos en 24 partidos disputados. El partido inició con el conjunto texano adelantándose en el marcador en el minuto 13 a través de los botines de Fafà Picault para posteriormente, ser igualado por el atacante mexicano a media hora del final.

“Salí acalambrado hoy, no es pretexto, pero hubo una jugada el otro cabezazo que no pude saltar bien porque ya estaba acalambrado, de estar más fresco, hubiera podido conectar el balón en esa ocasión que fallé para el 2-1. Es nada más (predicar) con el ejemplo, nunca he sido alguien que nada más habla, trato de compaginar mi voz con el esfuerzo y la dedicación”, comentó Chicharito sobre el análisis de su rendimiento.

Finalmente, el mexicano expresó su intención por mejorar individualmente y a partir de ello, poder sumar al equipo: “Con el ejemplo (intento transmitir). Se los he dicho a mis compañeros, lo primero que exijo y puedo exigir o dar un consejo es porque yo ya lo estoy haciendo, lo estoy dando todo. Cree la gente que cuando lo das todo, debes mantener una perfección todos los días, pero lo más bonito es no tener la garantía de cómo te va, pero creer que te va a ir muy bien y que vale la pena el esfuerzo y darlo absolutamente todo”.

Fotografía de archivo del delantero internacional mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, de Los Ángeles Galaxy. EFE News/Marcelino Benito/Archivo

L.A. Galaxy se enfrentará al Austin FC en la jornada 25 en donde buscará romper una racha de tres partidos sin conocer la victoria (suma tres empates al hilo: 3-3 ante Los Ángeles FC, 1-1 ante Colorado Rapids y el más reciente 1-1 con el Dynamo).

