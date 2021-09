“No han ganado nada todavía”: el recordatorio de David Faitelson sobre la temporada del América

Las Águilas del América son actuales líderes del torneo Grita México A21 con 20 puntos conseguidos luego de ocho jornadas disputadas. Además, se encuentra invictas, pues registran seis victorias y dos empates, por cero derrotas. No obstante, estos hechos no son suficientes para acallar las críticas del periodismo deportivo.

David Faitelson, periodista y comentarista de ESPN, analizó el desempeño del club azulcrema en lo que va de la temporada y aseguró que, a pesar de encontrarse en la cima de la tabla de posiciones del balompié nacional, el equipo aún no consigue ninguno de sus objetivos reales, que son clasificarse a la liguilla y después campeonar. Aunque no dejó de destacar las estadísticas que mantienen.

“La perfección de este América llega a asustar. Después de ocho fechas ha ganado 20 de 24 puntos posibles, líder general invicto y lo más increíble de todo, tiene una defensa que solamente ha permitido tres goles en esos ocho partidos. Lo único que podríamos de alguna manera reclamar o criticar de este América es que no ha alcanzado un nivel de espectacularidad. Juega de manera muy fría, muy controlada, no muestra emociones, lo cual para el americanismo es importante”, mencionó Faitelson.

De igual forma, aseguró que uno de los factores por los que el América domina hasta el momento el torneo es que el calendario que han afrontado en la primera mitad del semestre es benevolente, ya que se ha encontrado con equipos que no aspiran a ser campeones debido a su nivel de calidad futbolística.

Santiago Solari, entrenador del América. Foto: Twitter @ClubAmerica

“Y también hay que decirlo, ha afrontado un bondadoso inicio de calendario, es decir, los ocho primeros han sido contra rivales que no están catalogados, con excepción de León, para pelear por el campeonato. Lo más difícil vendrá en esta segunda parte del torneo, y yo creo que lo más difícil para el América vendrá más tarde en la liguilla. Ahí es donde realmente se curten y donde se muestran las grandes historias de este equipo”, agregó el periodista de 52 años.

América se ha enfrentado con Querétaro, Necaxa, Puebla, Atlas, Juárez, Tijuana, León y Mazatlán. De los cuáles, sólo con distinción de los Panzas Verdes y los Rojinegros, los demás conjuntos se encuentran en la parte baja de la clasificación. Es decir, seis de ocho equipos se ubican por debajo de la décima posición.

Finalmente, el comentarista fue tajante al decir que el club americanista, así como su cuerpo técnico liderado por el argentino Santiago Solari, no han conseguido todavía nada para celebrar, pues dice: “Hasta ahora, Solari ha hecho un trabajo maravilloso, pero no ha ganado nada. Los técnicos del América se miden por la cantidad de trofeos que levanten, no por la cantidad de puntos que hagan en el torneo regular. Por lo pronto no hay quejas, el América va muy bien, pero un simple recordatorio: no han ganado nada todavía”.

