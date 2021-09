Lanús pone en juego la punta ante Sarmiento y San Lorenzo visita a Platense, lo destacado del resto de la jornada: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán-Arsenal, Lanús-Sarmiento, Colón-Newell´s y Platense-San Lorenzo, los partidos del día

Tras la igualdad entre Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago del Estero y la victoria de Huracán ante Aldosivi, la Fecha 10 continuará hoy con cinco compromisos. Aunque varias miradas estarán depositadas en lo que suceda entre Rosario Central y Boca, antes se producirán otros interesantes compromisos.

ATLÉTICO TUCUMÁN-ARSENAL:

Atlético Tucumán quiere seguir de racha ante Arsenal

Un duelo de opuestos se producirá en el Norte del país. Atlético Tucumán, que se ilusiona con dar pelea en la parte alta de la tabla de posiciones y en la clasificación a las competencias internacionales, recibe a un Arsenal hundido en el fondo. Desde las 13.30, por TNT Sports y Fox Sports Premium. El árbitro será Nazareno Arasa.

El Decano, tras las victorias contra Independiente y Newell´s, se metió en el lote de arriba con 14 unidades, cinco menos que los líderes Talleres y Lanús. Omar De Felippe dispondrá de dos cambios: los ingresos de Ciro Rius y Ramiro Carrera en lugar de Ramiro Ruiz Rodríguez y Joaquín Pereyra.

Los de Sarandí, por su parte, no ganan hace seis juegos y no convierten hace tres. Con seis puntos son el peor elenco en lo que va de la competencia y necesitan sumar para no complicarse con el promedio. “Nos enfrentaremos a un equipo duro que lleva seis partidos sin perder de local, pero sacar un buen resultado nos hará muy bien desde lo anímico”, advirtió Israel Damonte.

Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Yonathan Cabral, Santiago Vergini, Matías Orihuela; Ciro Rius, Franco Mussis, Cristian Erbes, Ramiro Carrera; Oscar Benítez y Cristian Menéndez. DT: Omar De Felippe.

Arsenal: Alejandro Medina; Gastón Benavidez, Gonzalo Goñi, Gastón Suso, Emiliano Papa; Brian Farioli, Emiliano Méndez, Dardo Miloc, Nicolás Castro; Alan Ruiz y Nicolás Mazzola. DT: Israel Damonte

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Nazareno Arasa

Hora: 13.30

Televisación: Fox Sports Premium y TNT Sports

LANÚS-SARMIENTO:

Lanús intentará prolongar su buen andar ante Sarmiento

En el Sur se vivirá uno de los duelos del día, ya que se presentará uno de los líderes de la competencia. Desde las 15.45, Lanús recibirá a un necesitado Sarmiento de Junín. El árbitro será Fernando Echenique y televisará TNT Sports.

El Granate, con 19 unidades, mira a todos desde arriba junto a Talleres de Córdoba, pero no puede relajarse ya que al acecho se encuentran Independiente (18), River (17), Racing (16) y Estudiantes (16). Para este compromiso Luis Zubeldía no podrá contar con Jorge Morel, convocado por la Selección de Paraguay. En su lugar ingresará Toto Belmonte.

Los locales vienen mostrando dos caras muy distintas. Si bien son el equipo más goleador del torneo gracias a su dupla conformada por los correntinos José Sand y José López, también son el segundo equipo que más goles recibió, con 15 (solamente es superado por el colista Arsenal). Para mantenerse en la pelea deberá arreglar este último aspecto.

Los de Junín, por su parte, con 10 puntos navegan por la parte baja de la tabla y necesitan sumar para engrosar su promedio. Los comandados por Mario Sciaquia no están realizando una buena campaña fuera de casa, ya que no ganan desde hace 13 compromisos. El entrenador deberá realizar un cambio de manera obligada, ya que Braian Salvareschi vio la tarjeta roja ante River. Su reemplazante saldrá de Federico Rasmussen o Gastón Sauro.

Probables formaciones:

Lanús: Lucas Acosta; Brian Aguirre, Nicolás Thaller, Diego Braghieri, Alexander Bernabei; Ángel González, Tomás Belmonte, Facundo Pérez, Lautaro Acosta; José Manuel López y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Sarmiento: Manuel Vicentini; Nicolás Bazzana, Federico Mancinelli, Federico Rasmussen o Gastón Sauro; Matías Molina, Julián Chicco, Sergio Quiroga, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Jonathan Torres y Gabriel Alanís. DT: Mario Sciacqua.

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Arbitro: Fernando Echenique.

Hora: 15.45

Televisación: TNT Sports

COLÓN-NEWELL´S:

Colón y Newell´s buscan cortar la mala racha

En el Brigadier General Estanislao López chocarán dos equipos que buscan meterse en la pelea grande. Desde las 15.45, Colón intentará recuperarse y quedar a tiro de los líderes, pero enfrente tendrá a un complicado Newell´s. El árbitro será Jorge Baliño y televisará la TV Pública.

El Sabalero, último campeón del fútbol argentino, lleva tres partidos sin ganar y cedió terreno en la puja por el título. Eduardo Domínguez tiene la intención de volver a la línea de 3, por lo que ingresaría Paolo Goltz, Rafael Delgado y Cristian Ferreira en lugar de Facundo Mura (expulsado), Alexis Castro y Lucas Beltrán.

La Lepra tampoco atraviesa el mejor presente y necesita reaccionar cuanto antes para meterse dentro de la disputa del campeonato. Fernando Gamboa también tiene en mente realizar algunas variantes. Julián Fernández regresará por Mariano Bíttolo, Ramiro Sordo ocupará el lugar de Mateo Maccari y Franco Negri hará lo propio por Juan Garro.

Probables formaciones:

Colón: Leonardo Burian; Facundo Garcés, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Eric Meza, Christian Bernardi, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro, Gonzalo Piovi; Cristian Ferreira y Facundo Farías. DT: Eduardo Domínguez.

Newell’s: Alan Aguerre; Gabriel Compagnucci, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Mariano Bittolo; Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro; Maximiliano Combra, Ignacio Scocco y Ramiro Sordo. DT: Fernando Gamboa.

Estadio: Brigadier General Estanislao López

Árbitro: Jorge Baliño

Hora: 15.45

Televisación: TV Pública

PLATENSE-SAN LORENZO:

Platense recibe a San Lorenzo en Vicente López

En Vicente López se verán las caras dos instituciones que necesitan sumar para alejarse del fondo de la tabla. Desde las 18, Platense buscará engrosar su promedio ante un convulsionado San Lorenzo. El árbitro será Mauro Vigliano y televisará Fox Sports Premium.

Tras una serie de malos resultados, los dirigidos por Leonardo Madelón consiguieron un importante triunfo en su visita a Banfield. Sin embargo, el Calamar, desde que retornó a la Primera División, solamente pudo ganar dos encuentros en su casa.

Gracias a la victoria por 3 a 0 ante Patronato y la mediática salida de los hermanos Romero, en el Ciclón se vive una situación un poco más calma. Paolo Montero, pese a la vuelta de Yeison Gordillo (dejó atrás un desgarro en el isquiotibial derecho), no realizaría ninguna modificación.

Probables formaciones:

Platense: Luis Ojeda; Augusto Schott, Lucas Acevedo, Facundo Cardozo, Juan Infante; Franco Baldassarra, Iván Gómez, Hernán Lamberti, Nicolás Bertolo; Matías Tissera y Brian Mansilla. DT: Leonardo Madelón.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Cristian Zapata; Marcelo Herrera, Néstor Ortigoza, Siro Rosane, Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Nicolás Fernández y Franco Di Santo. DT: Paolo Montero.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Mauro Vigliano

Hora: 18.00

Televisación: Fox Sports Premium

