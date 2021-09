El detalle de campeón que lucirá la selección argentina en la camiseta contra Venezuela

Argentina vuelve a jugar después de la coronación contra Brasil (EFE)

La selección argentina regresa al ruedo después de haber conquistado la Copa América el 11 de julio y haber cortado una sequía de 28 años sin títulos. En el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar la Albiceleste, con Lionel Messi a la cabeza, choca ante Venezuela en Caracas en lo que será el inicio de una triple jornada que continuará el domingo con el clásico con Brasil y el próximo jueves en el duelo frente a Bolivia a disputarse en el Monumental de Núñez.

Al tratarse del primer compromiso después de haber dado la vuelta olímpica en el Maracaná, el combinado que conduce Lionel Scaloni saltará al Estadio Olímpico de Caracas con un detalle en su camiseta en recuerdo que lo que fue aquella gloriosa coronación gracias al gol de Ángel Di María. Después del desahogo por tantos años de frustraciones y de los festejos por haber superado Brasil, el equipo vuelve a saltar a un terreno de juego, sin olvidar lo que sucedió hace un par de meses.

Para que los futbolistas tengan presente aquella gesta, la casaca de la Selección tendrá ahora un parche en el centro del pecho en referencia a la Copa América. En color dorado y con el trofeo en el medio la frase “Campeón 2021″ estará impregnada en la indumentaria que lucirán los jugadores hoy contra Venezuela y en los dos próximos compromisos.

El parche de la selección argentina

Desde las 21 horas, Argentina visita a Venezuela por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Qatar 2022. El partido, que tendrá el arbitraje del uruguayo Leodán González, se podrá seguir por TyC Sports y la TV Pública. Scaloni todavía no confirmó la alineación titular. En la conferencia de prensa virtual previa al partido, dio indicios de que jugaría la base del equipo que entró a la cancha en la reciente final de América: “Lógicamente no va a cambiar mucho del que jugó la final de la Copa América. Un poco siguiendo esa línea estaremos. Es un momento delicado, donde algunos jugadores todavía no tuvieron minutos y hay que administrar las fuerzas. El primer partido siempre es el más importante y lo que suceda ahí veremos qué hacer para el segundo”.

De esta forma Emiliano Martínez será el arquero, Germán Pezzella y Nicolás Otamendi ocuparán la zaga central, mientras que Marcos acuña estará en el lateral izquierdo. Una de las dudas es si el costado derecho estará ocupado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel. En el medio estarán Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Nicolás González . Mientras que Lionel Messi y Lautaro Martínez conformarán la ofensiva de un equipo que irá por el triunfo.

La Albiceleste, que viene de sumar dos empate, con Chile y Colombia, sabe que una victoria este jueves lo afirmaría en la zona de clasificación al Mundial de Qatar. Por el momento Brasil lidera la tabla con puntaje ideal en seis partidos y el elenco de Scaloni está segundo con 12 unidades y choca contra uno de los colistas.

SEGUIR LEYENDO: