River Plate solicitará postergar los partidos ante Sarmiento e Independiente por las Eliminatorias

Para los especialistas no hay dudas: Alberto Fernández violó su propio decreto y cometió un delito

El Presidente dice que no incurrió en ningún delito porque no se contagió nadie en la fiesta. Cuatro abogados penalistas lo contradicen. “Es como si pasaras un semáforo en rojo y no mataras a nadie; la multa te la hacen igual”, ejemplificó Gil Domínguez para rechazar la defensa del jefe de Estado