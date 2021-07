Emotiva reflexión de Menotti: cómo hubiera reaccionado Maradona al ver a Messi ganar la Copa América con la Selección

Maradona y Messi, juntos como entrenador y estrella en el Mundial de Sudáfrica 2010 (Richard Heathcote/Getty Images)

Maradona no pudo saborearlo: la Copa América de Brasil le dio a Lionel Messi su primer título con la Selección Mayor. Y lo hizo en una final ante el local en el mítico Maracaná, condimentos que Pelusa hubiera disfrutado profundamente. Pero el ex enganche albiceleste murió el pasado 25 de noviembre y la escena de su reacción al ver a la Pulga levantar el trofeo pasó al terreno de la imaginación. Pues bien, César Luis Menotti, ex DT de Diego y actual Director de Selecciones, se aventuró en la ficción y ofreció una conmovedora pintura sobre lo que hubiese sucedido.

En diálogo con el programa Súper Deportivo, por Radio Villa Trinidad, el Flaco regaló una emotiva reflexión: “Diego, con vida, seguramente hubiera estado muy feliz con el título. Seguramente lo hubiera ido a abrazar a Messi y los dos se hubieran largado a llorar”.

Vale recordar que, más allá de algunos vaivenes en la relación, el hilo del talento y el cariño unió a los dos astros. Maradona lo dirigió en la Selección y terminó de pulir su pegada en los tiros libres. Tras la muerte de Pelusa, Leo lo homenajeó ante el Osasuna, anotando un gol y quitándose la camiseta del Barcelona para descubrir una de Newell’s que el campeón del mundo en 1986 había usado en su paso por la Lepra.

“Messi está como nunca. Él está feliz y no sólo por el triunfo, sino porque está rodeado de gente que lo quiere. Messi en la Selección hizo todo lo imposible para ser. Messi es un futbolista que, a diferencia de otros, está preparado para ganar un partido, para hacer jugar bien a sus compañeros, y para hacer jugar bien a su equipo. Y mirá que es complicado ser Messi, ¿eh? Está en su mejor momento en todo sentido; anímicamente, físicamente, es un chico que se prepara siempre”, ilustró Menotti cómo ve al delantero, que todo indica que renovará su contrato con el Barcelona.

El DT ganador con Argentina del Mundial 78 también fue muy elogioso con Ángel Di María, autor del gol en la final de la Copa América. “Ese gol me emocionó como el de Diego en el 86 a Inglaterra. Fueron goles distintos, lógicamente, pero me emocioné porque es un pibe bárbaro. No soy su amigo, pero sufrí mucho por él, por cómo lo han maltratado. Fue figura en todos lados. No está en la Selección porque Scaloni es generoso, está porque es un buen jugador. Hay que dejarlo tranquilo, lo hicieron sufrir mucho” lo respaldó con énfasis.

Menotti y el cuerpo técnico de la Selección, en una práctica. El Flaco saluda al Kun Agüero, a quien definió como "un loco divino" (FOTO NA)

OTRAS FRASES DE MENOTTI

Su apoyo a Scaloni

“El título me dio alegría porque se afirma un proyecto de Selección. Sentí que todo se pacificaba y que todo iba a ser más fácil. Este triunfo está en lo más alto porque es muy difícil. Si se conseguía ante otro rival hubiera sido importante, pero es más importante que haya sido ante Brasil y en el Maracaná. A Scaloni se lo cuestionaba que no tenía experiencia. ¿Y quién tiene experiencia en la Selección?

El único jugador que el Flaco le marcó al DT

”El único nombre que le sugerí a Scaloni fue el de Alario. Después yo ni quiero que me mande la lista. Yo sólo discuto los jugadores con amigos míos. Scaloni encontró un grupo que le pertenece y está encabezado por Messi”.

Cómo los ve a Messi y Agüero juntos en Barcelona

“Se harán más amigos todavía. Estoy con ganas de verlos juntos. Messi va a ser feliz con este loco divino, porque es gracioso, además no tiene ninguna cosa rara”.

