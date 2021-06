A sus 49 años, Zidane deslumbró con sus gambetas en el fútbol 5 y el video se volvió viral

Zidane jugando al fútbol 5

Mientras se toma unas vacaciones luego de un segundo ciclo como DT del Real Madrid donde no pudo cumplir con los objetivos y suena como posible futuro entrenador de la selección de Francia, Zinedine Zidane fue furor en las redes sociales con un video que se volvió viral. Allí aparece jugando al fútbol 5 en el que demostró que su magia está intacta y dejó pinceladas de sus clásicas pisadas para dejar atrás a los rivales.

Zizou, que cumplió 49 años el pasado 23 de junio, tiene un buen estado físico y se lo ve impecable. Recientemente, se difundió un video protagonizado por Zidane, en un partido junto con sus hijos y familiares. Allí, en su complejo Z5, ubicado en la ciudad de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, el ex jugador lució su gran manejo de la pelota, pases, gambetas y remates, como en sus mejores épocas.

En el breve video se advierte la clásica “amasada” del ex mediocampista, un lujo que transformó en su marca registrada junto a su precisión en los pases y remates de media distancia, sin dejar de lado algunos de sus cabezos, que de forma certera le dieron grandes alegrías como los dos tantos que le marcó a Brasil en la final del Mundial de 1998, donde Les Bleus venció por 3-0 y lograron su primer título ecuménico.

En el encuentro con los suyos no estuvo Enzo Zidane, que hace poco concretó su llegada al Rodez Aveyron Football, de la Ligue 2 de Francia. Eso sí, participaron Luca Zidane, arquero del Rayo Vallecano, y también Théo y Elyaz, quienes juegan en las divisiones menores de Real Madrid.

El segundo ciclo de Zidane como entrenador de Real Madrid llegó a su fin con el término de la temporada 2020/2021 donde no pudo conseguir ningún título, a diferencia de su anterior paso donde bajo sus órdenes el equipo merengue obtuvo tres Champions League y dos Mundiales de Clubes entre otros campeonatos. En su carta de despedida, el galo explicó uno de los motivos de su salida: “Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”.

Zinedine Zidane dejó el Real Madrid y suena para dirigir a Francia y se va Deschamps (EFE/Eduardo Candel/Archivo)

Por ahora, hay rumores que vinculan al francés para convertirse en el nuevo seleccionador de su país si es que su compatriota y ex compañero en el equipo nacional, Didier Deschamps, no sigue en su cargo. El todavía seleccionador galo, que en Rusia 2018 llevó a su equipo a su segunda consagración mundial, fue uno de los más criticados tras la eliminación por penales antes Suiza en los octavos de final de la actual Eurocopa.

Al respecto, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graet, aún no aseguró la continuidad de Deschamps, pero sí dejó la puerta abierta a una posible sustitución de Zidane. Lo hizo a través de una entrevista en el diario Le Figaro.

“Siempre sale el nombre de Zidane y se cree que está disponible cada vez que Les Bleus terminan una competición. Es un hombre al que aprecio, no vamos a definir su trayectoria como jugador ni como entrenador. Zidane llegará algún día a la selección francesa. ¿Cuándo? No lo sé. No tengo ninguna primicia que contar hoy”, apuntó el máximo representante del fútbol francés.

En relación al futuro de Deschamps, destacó: “Hablé con él antes de que tomara un avión de regreso a Niza. Tengo la sensación de que no quiere irse. Acordamos que pasara una semana y después nos reuniremos. Charlamos durante dos minutos. Nunca hay que decidir sobre la marcha”.

En el horizonte de la selección de Francia están las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar de 2022 y el contrato de Deschamps vencerá luego de ese torneo.

De todas formas, de no concretarse su llegada al equipo nacional, Zidane tendrá otras posibilidades para seguir con su carrera como entrenador. Mientras tanto, derrocha su magia jugando fútbol, como se dejó ver en el popular video en las redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: