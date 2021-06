El premio de River para el joven arquero Alan Leonardo Díaz, tras su consagratorio debut en el Superclásico ante Boca

El arquero firmará un contrato antes de viajar con el plantel a la pretemporada. Foto: Prensa River

De manera inesperada, la vida de Alan Leonardo Díaz dio un giro por completo. El brote de coronavirus que había sufrido River en la antesala del Superclásico ante Boca en La Bombonera por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional modificó los planes de Marcelo Gallardo, quien tuvo que llamar de urgencia a uno de los arqueros suplentes de la Reserva.

Dentro de los 15 casos positivos de COVID-19 en Núñez se destacaron los de los cuatro arqueros del plantel profesional: Germán Lux, Enrique Bologna, Franco Petroli y Franco Armani. Por lo tanto, con la número 32 en su espalda, el oriundo de Lanús categoría 2000 (nació el 27 de enero) tuvo su debut soñado en la máxima categoría del fútbol argentino y justamente ante el rival de toda la vida.

Si bien el destino de los penales le otorgó el boleto a las semifinales del torneo doméstico al Xeneize, el juvenil demostró estar a la altura. Y su producción llevó a que el club le ofrezca un contrato profesional que lo vinculará con el Millonario hasta el 2024. Además, será uno de los integrantes que viajará a Estados Unidos, donde el Muñeco liderará la pretemporada.

Antes de su tarde consagratoria, el joven de 21 años se destacaba en Los wachos del 1ro, el equipo de su barrio en el que demostraba tener una enorme personalidad desde los doce pasos. Tras su notable producción en La Bombonera, en las redes sociales se viralizaron las imágenes en las que Leo Díaz fue la figura de un duelo disputado en Villa Oculta. Un potrero inundado de espectadores, donde los vecinos se hicieron presentes en el terreno de juego dejando solo el espacio para la ejecución y el arco.

Leo Díaz, arquero de River, jugaba torneos de penales en su barrio





Algunos afirman que el arquero era la estrella de los torneos amateurs que se organizaban en su barrio. Competiciones en las que se ponía algo más que el orgullo, porque en varias ocasiones había dinero de por medio. El joven empezó a rasparse codos y rodillas arrojándose en los arcos del club Ateneo de su Lanús natal. De ahí saltó a River en 2007; cuando tenía apenas 7 años. Integrante de una familia humilde, sus seres queridos, cuando el bolsillo lo permitía, se tomaban tres o cuatro colectivos para poder acompañarlo en su tránsito por Inferiores.

Su proyección era más que interesante, al punto que resultó citado a las selecciones Sub 15 y Sub 17 en sendos torneos sudamericanos. En ambos, curiosamente, fue suplente de Manu Roffo, entonces arquero de Boca. Pero la competencia y los nombres de fuste en el plantel profesional no le permitieron crecer, dar el salto. En 2020 cuidó la valla de River en la Copa Libertadores Sub 20, de Paraguay. Había sido la mejor vidriera que había alcanzado en su club.

Mientras tanto, el plantel que conduce Marcelo Gallardo se entrena en el predio de Ezeiza tras los testeos de coronavirus que van a utilizar para poder ingresar a Orlando, lugar elegido para realizar la pretemporada desde el sábado hasta el 5 de julio.

Durante la estadía en los Estados Unidos, la delegación de La Banda trabajará dentro de la burbuja sanitaria de Disney en el ESPN Wide World of Sports Complex donde se realizó el primer torneo de la NBA y de la MLS tras la cuarentena del año pasado.

El alojamiento será el mismo que en el invierno del 2016, el lujoso hotel Kissimmee Gaylord Palms Resort & Convention Center, a 5 kilómetros de distancia del lugar del entrenamiento, y con un sector especial reservado en ese establecimiento.

En las casi tres semanas de pretemporada en Orlando, el equipo va a jugar tres amistosos preparatorios. El primero será el 27 de junio en Miami ante el América de Cali, con presencia del público y televisión en directo hacia la Argentina. Los otros dos compromiso están agendados para el 30 de junio y el 4 de julio en el predio ante Barcelona de Guayaquil. Ambos encuentros también serán transmitidos en directo y contarán con público. Y en alguno de ellos, probablemente aparezca en el arco Alan Leonardo Díaz.

