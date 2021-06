Rodrigo Mora mostró su nueva chopera decorada con una burla a Boca: el simpático detalle de su vestimenta que causó furor entre sus seguidores

Rodrigo Mora chopera River

A pesar de que ya no forma parte de la institución, Rodrigo Mora sigue teniendo a River muy presente en su vida. El ex futbolista uruguayo es un gran fanático del Millonario y no pierde oportunidad de mostrar su pasión por los colores rojo y blanco. En esta ocasión, hizo una publicación en sus redes sociales para mostrar la última adquisición de su hogar y generó gran revuelo entre los hinchas del conjunto de Núñez.

Mora, de 33 años, publicó una serie de Historias en su cuenta de Instagram para mostrar su original chopera. Se trata de un dispositivo del tamaño de una heladera que tiene como función servir cerveza y que, a pedido del ex futbolista, fue decorada con motivos riverplatenses tanto en su frente como en los laterales.

“Buen Domingo para todos!! Les gusta mi chopera?”, preguntó Mora a sus seguidores. En el frente de su nueva adquisición se ve un dibujo de la camiseta de River que solía usar con el dorsal número 7 en la espalda. Debajo, hay una bandera argentina al lado de una uruguaya.

El uruguayo mostró su nueva adquisición

En uno de los laterales está la fecha 9/12/18, en recuerdo al día que el equipo de Marcelo Gallardo venció a Boca Juniors en la mítica final de Copa Libertadores disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. También hay una imagen del trofeo que el conjunto Millonario levantó aquel día tras ganar por 3-1. “Salud, espero que nadie se lo tome a mal”, se disculpó Mora en otro posteo en el que se pudo ver que en la parte interior de la puerta hay, además, una imagen de un arma.

Las imágenes, que más tarde fueron compartidas en el perfil, sumaron miles de comentarios. Algunos usuarios, más allá de la chopera, hicieron hincapié en el look que exhibió el ex futbolista. Vestido de entrecasa, Mora se mostró con unas simpáticas pantuflas con forma de vaquita de San Antonio.

Mora anunció su retiro del fútbol en enero de 2019, luego de una lesión en la cadera que le había causado serios inconvenientes en los años previos y que le había impedido tener regularidad. Esa dolencia también lo había obligado a pasar por el quirófano. En julio de ese mismo año, el uruguayo tuvo un gran partido despedida en el estadio Monumental.