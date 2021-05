Tras el histórico partido de River, David Martínez fue citado por Paraguay: Scaloni explicó por qué no lo convocó para la selección argentina

David Martínez jugará para la selección de Paraguay (Foto: Reuters)

Uno de los puntos altos que tuvo River en los últimos partidos fue Héctor David Martínez, que formó parte del once que Marcelo Gallardo puso en cancha en el histórico triunfo ante Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores con Enzo Pérez en el arco. Tras ese inédito encuentro, el defensor recibió una gran noticia: fue convocado por la Selección de Paraguay.

El central de 23 años que se armó de experiencia en Defensa y Justicia y retornó al Millonario por expreso pedido del Muñeco estuvo en carpeta del cuerpo técnico del seleccionado argentino encabezado por Lionel Scaloni pero finalmente fue descartado de la nómina para los próximos duelos por Eliminatorias y la Copa América 2021.

Scaloni, en una de sus últimas entrevistas, expresó sobre Martínez: “Creemos que cuando tenemos que convocar jugadores es porque realmente los vamos a necesitar y creemos que va a estar mucho tiempo con nosotros. Actuamos en base a lo que nos puede servir y no convocarlo fue la decisión final ”. La Albiceleste ya tiene la nómina de 50 hombres de cara al certamen continental que se disputará luego de la fecha de Eliminatorias el mes que viene. En la defensa figuran Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Walter Kannemann, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi, Fabrizio Angileri, Fabricio Bustos, Marco Senesi, Cristian Romero y Lisandro Martínez.

Scaloni analizó la convocatoria de David Martínez pero lo descartó (Daniel Apuy/Pool via REUTERS)

Después del cotejo en el que River goleó a Aldosivi en el Monumental por la última jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga, Martínez había declarado: “Se me preguntó mucho por mi posible convocatoria. Tengo mi cabeza acá. Tengo la nacionalizada paraguaya de aprte de mi vieja y sé que tengo el apoyo de mi familia pero por ahora estoy acá. No sé qué puede pasar más adelante, si me llamarán o no. Trato de estar tranquilo”.

Lo concreto es que el futbolista riverplatense fue llamado por Eduardo Berizzo para el conjunto guaraní que visitará el jueves 3 de junio a Uruguay y recibirá el martes 8/6 a Brasil por la séptima y octava jornada de las Eliminatorias camino a Qatar 2022, respectivamente (fueron postergadas la quinta y sexta fecha).

Paradójicamente Martínez puede llegar a enfrentarse contra Argentina en la Copa América, ya que ambos seleccionados integran el Grupo A de la competencia y se medirán el 20 de junio justamente en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.

La lista de convocados de Berizzo en Paraguay para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Hay varios futbolistas argentinos naturalizados paraguayos en la convocatoria de Berizzo: a David Martínez se les suman el ex Vélez Gastón Giménez, el ex Boca Andrés Cubas y el ex Huracán Alejandro Romero Gamarra. Además, muchos de los guaraníes militan hoy en el fútbol argentino: Juan Espínola (Godoy Cruz), Robert Rojas (River), los hermanos Óscar y Ángel Romero (San Lorenzo) y Gabriel Ávalos (Argentinos Juniors).

