El mercado de Boca: de la oferta sobre la mesa por un importante futbolista al contacto de Riquelme con Éver Banega

Russo dirigió a Éver Banega en 2007, cuando Boca levantó la Libertadores (NA)

Serán 11 días en los que el plantel de Boca definirá todo: la clasificación a los octavos de final de la Libertadores y la posibilidad de sumar otro título local con la Copa de la Liga. El equipo de Miguel Ángel Russo recibirá mañana a Barcelona de Ecuador en la Bombonera con la idea de ganar para poner un pie en la siguiente fase; el domingo se las verá con Racing en San Juan por una de las semis de la copa nacional. A la sombra, el Consejo de Fútbol también comienza a delinear lo que será la depuración del grupo de profesionales de cara al segundo semestre.

El clima en Ezeiza es óptimo por la reciente alegría que generó el pase de ronda frente a River y el corte a una racha adversa de larga data. No importó el contexto desfavorable para los de Núñez: en la Ribera se celebró con puño apretado y así lo reflejó Juan Román Riquelme, que rompió el silencio minutos después de la tanda de penales que tuvo como figura a Agustín Rossi.

En la lista de Riquelme, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y el Chelo Delgado figuran varios ítems: incorporaciones, renovaciones, salidas y ventas. Y la planificación está hecha para las próximas semanas.

Román ya se enfoca en el mercado invernal (Boca Juniors Oficial)

Según lo dispuesto entre Russo y el CDF, el Xeneize buscará en el próximo mercado refuerzos en tres sectores determinados de la cancha. Un lateral derecho, un mediocampista central y un centrodelantero. En los últimos días el nombre del ex jugador del club que tomó fuerza fue el de Éver Banega, quien fuera dirigido por el entrenador de turno en 2007 y cubriera la espalda de Riquelme para la conquista de la última Libertadores.

¿Qué chances existen de repatriar al rosarino que el mes que viene cumplirá 33 años? Pocas, por no decir nulas. Es cierto que Riquelme mantiene contacto fluido con Éver por la relación personal que forjaron con los años, pero según pudo averiguar Infobae el mundialista en Rusia 2018 con la selección argentina no está en carpeta al menos por ahora. Tras sus pasos por Inter de Milán y Sevilla, Banega firmó con Al-Shabab de Arabia Saudita el año pasado a cambio de un contrato millonario que se extenderá hasta 2023 (hoy convirtió de penal y falló otro en la goleada 5-1 ante Al Ain que mantiene a los suyos en la lucha por el título de la liga saudí).

Banega no es opción para Boca, al menos por ahora (Friedemann Vogel/Pool via REUTERS)

De esta manera el que suma chances de poder ser contratado por Boca en junio es el volante de Huracán Esteban Rolón, quien ya estuvo cerca a principios de 2021. Desde el Globo abrieron la puerta de salida y el Xeneize lo tendrá a su merced si abona los 500 mil dólares de su cláusula de rescisión.

Como marcador de punta derecho están en el radar algunos extranjeros como el peruano Luis Advíncula (Rayo Vallecano) y el ecuatoriano Byron Castillo, mientras que caído lo de Edinson Cavani, a quien Riquelme considera para la temporada próxima, asoman otro ecuatoriano como Michael Estrada y el colombiano ex Racing Roger Martínez. La cuestión económica que Boca tendría que afrontar es lo que tiene frenadas todas las negociaciones hoy por hoy.

Antes de fines de mayo Russo y Riquelme determinarán qué harán con el futuro de Emmanuel Mas y Leonardo Jara, futbolistas a los que se les vence el vínculo en junio y permanecen en evaluación. En principio, los dos que atravesarían la puerta de salida en la misma fecha son Franco Soldano (no harán uso de la opción de compra tasada en 5 millones de euros y no es posible prorrogar un nuevo préstamo) y Mauro Zárate, que podría buscar nuevos horizontes si no le aseguran cierta continuidad.

LA OFERTA SOBRE LA MESA

Soccer Football - Copa Libertadores - Group C - Boca Juniors v Santos - Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina - April 27, 2021 Boca Juniors' Nicolas Capaldo in action with Santos' Lucas Braga Pool via REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni

Nicolás Capaldo, que ya había sonado en el Shakhtar Donestk de Ucrania, ahora fue tentado por el Salzburgo de Austria, que acaba de ser campeón y se clasificó a la próxima edición de la Champions League. Trascendió que el club europeo patrocinado por una reconocida bebida energética puso sobre la mesa unos 4 millones de dólares para quedarse con la ficha de una de las últimas joyas de la cantera xeneize, pero una fuente confiable de Boca le aseguró a este medio que la negociación está por debajo de ese monto que tendrá que ser mejorado.

Esta no es la única propuesta formal que arribó a las oficinas de Brandsen 805 ya que otros jugadores importantes están en la mira de otros equipos del exterior. La directiva fue hermética y no soltó nombres ni posibles destinos. Estarían implicados en esta cuestión Esteban Andrada (Europa), Agustín Rossi (Brasil y varios países europeos) y Sebastián Villa. Además, el trío de jóvenes volantes que son debilidad para Russo son observados por varios. No hay que perder de vista que hasta hace poco Cristian Pavón iba a ser negociado y que el representante de Lisandro López advirtió que en caso de no tener minutos, lo ubicaría en otro club.

SEGUIR LEYENDO: