Alerta roja en Independiente por el brote masivo de coronavirus en el plantel a días del clásico contra Racing

Independiente tuvo un brote de coronavirus: Falcioni dio positivo en los testeos y genera preocupación porque es un paciente de riesgo (Fotobaires)

El fútbol en Argentina vuelve a estar en jaque con el gran aumento de casos positivos de coronavirus en el país. En consecuencia, los planteles de los equipos que compiten en la Copa de la Liga Profesional también acumularon varios infectados de COVDI-19 y la AFA decidió regresar a reformular los protocolos de entrenamieno para intentar cortar la cadena de contagios. En las últimas horas, Independiente se convirtió en uno de los equipos que activó la alerta roja con el tema.

Con el clásico de Avellaneda frente a Racing en el Cilindro a la vuelta de la esquina, el Rojo sufrió una gran cantidad de bajas por contagios de futbolistas y hasta de su director técnico: Julio Falcioni, Lucas Romero, Ezequiel Muñoz, Domingo Blanco, Nicolás Messiniti, Gastón Togni, Diego Segovia, Sebastián Sosa, Thomas Ortega y Patricio Ostachuk son todos los casos positivos que hay dentro de la plantilla.

El brote de coronavirus en Independiente se dio después del encuentro con Talleres del paso fin de semana, cuando el arquero uruguayo jugó aún sintiendo dolores. Horas más tardes, se conoció el caso del Emperador, que a sus 64 años está dentro del rango de pacientes de riesgo ya que superó un cáncer de laringe años atrás.

Lucas Romero es otra de las bajas sensibles de Independiente para el clásico (Foto: REUTERS)

Durante la semana pasada también habían dado positivo el otro arquero de la Reserva, Renzo Bacchia, y Carlos Benavídez quienes ya fueron dados de alta y también se aguarda por Gonzalo Asís, quien fue testeado tras tener síntomas. Pero no sólo ligados al fútbol se contagiaron en esta ola que agita a Independiente: también resultaron positivos el intendente del predio de Villa Domínico y el jefe de prensa del plantel.

“Tenía asumido que me podía volver a pasar y por eso me cuidaba mucho. Por desgracia me volvió a tocar. Lamentablemente me pierdo el partido con Racing y la verdad que tengo una amargura tremenda. Ahora lo que queda es poder recuperarme de la mejor manera, porque lo más importante es la salud”, relató Sebastián Sosa en charla con Sport 890 y además le deseó lo mejor a Milton Álvarez, quien será su reemplazante en el arco.

Desde el banco de suplentes se escucharán las voces de mando Néstor Omar Píccoli y de Pedro Monzón ante la ausencia de Falcioni en el clásico. El otro dato será el retorno de Silvio Romero, quien tuvo COVID-19 durante las semanas anteriores pero ya está nuevamente a disposición luego de superar el protocolo previsto para estos casos, algo similar a lo que ocurrió con Alan Velasco, quien se reincorporó a los entrenamientos antes del duelo con Talleres.

Frente a este panorama, y con la preocupación latente de que en los próximos días aparezcan más positivos, por ahora el Rojo formaría en el clásico del sábado (desde las 21) con: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Ayrton Costa, Lucas Rodríguez o Gastón Togni; Adrián Arregui, Lucas González; Sebastián Palacios, Jonathan Menéndez y Silvio Romero.

Luego de la derrota 3-1 frente a Talleres en Córdoba, el Rojo transita una muy difícil semana en la previa del partido más importante del torneo. Pero Independiente no es el único urgido por una victoria ya que del otro lado, Racing viene de caer 4-2 frente a Godoy Cruz en Avellaneda y con algunas internas dentro del club.

