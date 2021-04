Lucas Torreira reveló que lo llamó Riquelme: qué le dijo Román luego de que confesara su deseo de sumarse a Boca

“Me muero por jugar en Boca”, declaró el mediocampista Lucas Torreira, reconocida figura internacional, actualmente en el Atlético Madrid. Y el Xeneize, desde la figura de Juan Román Riquelme, parece haber movido su primera ficha. Al menos así lo confirmó el uruguayo en el programa de TV Polideportivo, de su país: “Me llamó después de la entrevista”.

“Hace mucho tiempo que quiero jugar en Boca. Estas dos temporadas en lo personal no fueron lo mejor, que el Arsenal me dejara salir me dolió muchísimo. Después llegar al Atlético, había llegado con muchas ganas, entusiasmo, y he tenido muy poco protagonismo, y esas cosas a uno le duelen; cuando no juega uno se siente un poco frustrado. Este pensamiento lo vengo teniendo desde hace mucho tiempo”, explicó uno de los motivos que lo llevan a querer mudarse a la Ribera a los 25 años.

Y la cabeza del Consejo de Fútbol levantó el teléfono, sin dudarlo, pensando en la conformación del plantel de cara a junio, más allá de que Torreira relativizó el contenido de la plática. “Sí, hablé con él, me llamó; siempre hablo con él, pero no hablamos de la entrevista en sí, él me agradeció por haber hablado muy bien del club y también para saludar a mi familia en este momento”, contó el volante. El “momento” del que habló el mediocampista es la muerte de su mamá y el deseo de apuntalar a su padre en tan doloroso trance. Por eso viajó a su país, con permiso del Aleti.

“Obviamente que de todo eso se encargará mi representante, más allá de mi deseo de ir a Boca y de querer volver a Sudamérica. Hay cosas que yo no controlo, que se tendrán que sentar ellos y ponerse de acuerdo con el Arsenal”, explicó Torreira en la entrevista.

El futbolista pertenece al Arsenal de Inglaterra, con el que tiene vínculo hasta mediados de 2023. Los británicos pretenderán recuperar gran parte de los 35 millones de dólares que desembolsaron en su pase a la Sampdoria de Italia a mediados de 2018.

Torreira habló en Uruguay de la chance de sumarse a Boca

La ficha de un futbolista de la talla y con la proyección de Torreira por su corta edad está bien cotizada en el Viejo Continente: se especula que por él podrían llegar a pagar 26 millones de dólares. La cifra es imposible para que Boca lo adquiera. Un préstamo con cargo, algo más factible. Por allí está enfocada la ingeniería xeneize para que el sueño del jugador y del club se transforme en realidad.

“Quiero un gesto de vida, quiero estar cerca de mi familia, sobre todo de mi papá que perdió a su compañera después de 40 años y no es nada fácil. se fue mamá, se quedó solo. Y yo quiero estar ahí para ayudarlo, va a ser un proceso muy largo”, añadió Torreira. Al menos, desde Boca acusaron recibo. Más precisamente, lo hizo un tal Juan Román Riquelme...

SEGUIR LEYENDO: