Bebu Verón, uno de los protegidos del Chino Maidana, logró la medalla de oro tras una brillante actuación en Turquía

Bebu Verón con la medalla de oro (CMP)

Francisco Verón brilló en el Torneo Internacional de Boxeo que se disputó el fin de semana en Estambul, Turquía. Bebu, de 22 años y nacido en José León Suárez, del partido de General San Martín del Gran Buenos Aires, logró la presea dorada en 75 kilos y tras vencer en la final al medallista olímpico Karman Sahsuvarli. Verón es uno de los protegidos del Chino Maidana, quien lo tiene en su compañía CMP.

En comunicación con Infobae, el ex doble campeón mundial de Boxeo destacó lo logrado por Bebu Verón y remarcó: “Somos una compañía que sólo piensa en el boxeador y que le buscamos todos el éxitos posibles para ellos. Le buscamos el bienestar y que salgan adelante. Es lo que estamos logrando y lo que vamos a seguir logrando”. Chino Maidana afirmó que su empresa promotora de boxeo continuará por esta senda. “Así como tenemos a Bebu, también lo están Arregui y TNT Maidana, que son los mejores de Argentina en este momento. Lo vamos a lograr y vamos a ir ayudando a todos los que podamos. CMP va en serio y a lo grande”.

“Estamos orgullosos del suceso de Bebu Verón porque claramente demostró con creces que tiene pasta para campeón del mundo. También estamos contentos que el profesionalismo le haya sumado. Él fue un poquito más, se la jugó más y logró ganarle nada menos que a quien en su momento le ganó. Estamos más que contentos y le vamos a hacer un obsequio de la Compañía, merecido premio por haber dado todo arriba del ring, no solo para la empresa sino también para la República Argentina”, manifestó a este medio, Acero Cali, CEO de Chino Maidana Promotions.

Acero Cali, TNT Maidana y Chino Maidana

“Me encontré en la final con el medallista olímpico de Azerbaiyán que me había ganado hace años. Ahora le pude ganar yo”, expresó con orgullo Bebu Verón, en diálogo con Martín Sánchez, prensa de CMP. En su camino a la final, Verón había superado a los kazajos Aman Kazankapov (16avos.) y Ayatullah Takizhanov (semifinal), además de los locales Serhat Guler (octavos) y Samet Ersoy (cuartos). El argentino los venció a todos por puntos.

“Estoy contento y feliz por los resultados que tuvimos. Fui de menor a mayor. De entrada me tocaron los rivales más picantes. Cuando pasé eso dije: ‘este torneo tiene que ser mío’. Y me sirvió mucho para lo que se viene ahora, que es el Preolímpico”, agregó Verón, quien además destacó que le sirvieron mucho las peleas previas bajo la compañía Chino Maidana Promotions y el entrenamiento que llevó a cabo junto al equipo argentino.

“El entrenamiento y las peleas profesionales me sirvieron mucho, lo sentía cuando pegaba, pego el doble más fuerte de lo que pegaba antes. Los profesores de la Selección me dicen que se me nota mucho el cambio de pegada que tengo ahora con respecto al año pasado. Durante la pandemia estuve entrenando en mi casa y acá se ven los resultados”, resaltó.

“Cuando me pusieron la medalla de oro se me vino a la mente todo el sacrificio que venimos haciendo, tanto yo como el equipo. Entrenar en casa con los profes de forma virtual, con mi papá, no paramos nunca desde que empezó la pandemia, el cuerpo dolía y nosotros seguíamos entrenando igual. Estabamos con ganas de pelear y con la pandemia no se podía y psicológicamente te gana eso, nosotros seguimos y se dio la oportunidad de pelear en un torneo así”, valoró Bebu Verón.

Los ganadores en el Torneo Internacional de Boxeo de Estambul (Crédito: Lautaro Moreno, vice presidente de la FAB)

Mirco Cuello, otro púgil argentino, también logró la medalla de oro en el mismo torneo disputado en Estambul. En la categoría hasta 57 kilos, el santafesino Cuello derrotó por puntos en la definición sobre Uulu Esenbek, de Kirguistán.

Previamente, el boxeador oriundo de Villa Constitución, de 20 años, había doblegado sucesivamente al turco Yunus Emre Uzum, al ucraniano Yuri Tomluk y al indio Gauran Solanki, en una de las semifinales.

En tanto, la bonaerense de Tigre, Lucía Pérez, (69 kilos) cayó en la final ante la rusa Darima Sandakova y debió conformarse con la medalla de plata. Mientras que el salteño Ramón Quiroga (52) se aseguró la medalla de bronce, luego de perder en la semifinal ante Asat Usamaliev, de Kirguistán.

