El drama que vive una ex figura de la NBA que participó de Space Jam tras sufrir un accidente de tránsito

Shawn Bradley se destacó con la camiseta de los Dallas Mavericks (Foto: Shutterstock)

Shawn Bradley supo tener un destacado andar durante más de una década en la NBA. Con sus 2.29 metros (uno de los jugadores más altos en pasar por la liga estadounidense), el pívot se convirtió en uno de los mejores taponadores del torneo. También hizo un interesante tándem junto a Dirk Nowitzki en los Dallas Mavericks y en la selección de Alemania. Sin embargo, su explosión mediática se dio al participar en la película Space Jam protagonizada por Michael Jordan y los Looney Tunes.

El interno hizo de uno de los jugadores a los que los temibles alienígenas le extrajeron sus poderes. ¿Los otros? Charles Barkley, Pat Ewing, Larry Johnson y Tyrone Bogues.

Shawn Bradley participó de la película Space Jam (Captura)

El deportista elegido por los Philadelphia 76ers en el puesto dos de la primera ronda del Draft 1993 fue noticia en las últimas horas luego que saliera a la luz que el pasado 20 de enero fue embestido por un coche mientras andaba en bicicleta en una zona cercana a su domicilio en St. George (Utah), lo que le provocó una parálisis en el cuerpo. Así lo confirmó la franquicia texana mediante un comunicado.

El parte médico del oriundo de Landstuhl, Alemania, expresó que “el accidente provocó una lesión traumática de la médula espinal que lo dejó paralizado. Después de someterse a una cirugía de fusión de cuello, Bradley ha pasado las últimas ocho semanas hospitalizado y sometido a rehabilitación”.

“Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con Shawn Bradley”, dijo el entrenador Rick Carlisle antes de que los Mavericks se enfrentaran a Los Angeles Clippers el miércoles por la noche. “Esa noticia, obviamente, salió a la luz en las últimas horas y sé que toda la nación de los Mavericks siente los mismos sentimientos. Esperamos que le vaya mejor. Solo noticias muy trágicas para escuchar. Así que pensamientos y oraciones para él y su familia“, añadió.

Bradley, que se encuentra acompañado por su mujer Carrie y de un grupo de especialistas, “planea utilizar este accidente como una plataforma para crear una mayor conciencia pública sobre la importancia de la seguridad de las bicicletas”.

“Nos entristece saber del accidente de Shawn. Shawn siempre ha sido increíblemente determinado y ha mostrado un espíritu de lucha. Le deseamos lo mejor en su recuperación. Siempre será parte de la familia de nuestros Mavs “, comentó Mark Cuban, propietario del conjunto de Dallas. El teutón, durante sus 12 temporadas en la elite del básquetbol, promedió 8.1 puntos, 6.3 rebotes y 2.5 bloqueos.

Shawn Bradley sufrió un accidente mientras andaba en bicicleta (Grosby)

Devin Harris, cuya primera temporada en la NBA fue la última de Bradley, comentó: “Uno de los mejores muchachos que hay. Hablas de un gigante gentil, me viene a la mente Shawn Bradley. Cuando era un novato, él me tomó bajo su protección, me mostró los entresijos y cómo involucrarme en la comunidad. Es el tipo de hombre que te quitaría la camiseta de la espalda. Odias ver algo como esto, pero sabes que él va a luchar contra eso. Tiene ese tipo de espíritu”.

Donnie Nelson, presidente de operaciones de la institución, añadió: “Nos entristece profundamente saber de la lesión de Shawn y nuestros pensamientos y oraciones están con él y su familia. En sus más de ocho temporadas en Dallas, Shawn demostró todas las cualidades que desea en una persona que representa a su organización. Siempre ha mostrado valor y determinación inquebrantables y estamos pensando en él en este momento difícil. Es un Maverick de por vida”.

