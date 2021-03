Tras su gol en el Superclásico, Sebastián Villa quedó a un paso del juicio por violencia de género

Sebastian Villa marcó el gol de Boca en el 1 a 1 ante River del domingo (EFE)

Luego del empate 1 a 1 entre Boca y River en La Bombonera que tuvo a Sebastián Villa como una de las figuras del partido y autor del gol de su equipo, el delantero colombiano sufrió un revés judicial este lunes. La fiscal Verónica Pérez hizo el pedido formal para que la causa contra él por haber ejercido violencia de género contra su ex pareja Daniela C. pase a la instancia de juicio.

Este jueves, se realizó la pericia psicológica a la víctima por parte de dos psicólogos del equipo forense del departamento judicial de Lomas de Zamora y de una psicóloga sumada por la defensa del futbolista. Vale mencionar que la joven se encuentra en Colombia, en donde se encuentra junto a su familia.

Si bien los resultados de este proceso se conocerán la próxima semana, la fiscal entiende que la instrucción está terminada y no tiene dudas de que Villa le pegó y amenazó a su ex novia, motivo por el cual la causa caratulada como amenazas y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

Ahora será el turno de actuar del juez de garantía Javier Maffucci Moore, quien deberá escuchar la opinión de ambas partes, representadas por Fernando Burlando, abogado de Daniela C. y Martín Apolo, defensor del delantero de Boca, quien irá en contra de la opinión de la fiscal. Una vez terminado este paso, que puede demorar dos semanas, se decidirá si la causa se eleva a juicio o no.

Sebastián Villa junto a su ex pareja

Pese al avance judicial, Villa no está impedido por la Justicia para seguir jugando en Boca. Por el momento tanto para el juzgado como para la fiscalía no existen impedimentos para que el delantero siga vistiendo los colores azul y oro, básicamente porque es su trabajo y ese derecho es el que prima. Por otro lado, habrá que ver qué decisión toma el consejo de fútbol del club, que en un primer momento lo separó del plantel y luego lo volvió a incluir.

El caso estalló en abril de 2020 cuando Daniela escribió en su cuenta personal de Instagram un mensaje que publicó junto a una serie de fotos y videos con los presuntos golpes, agresiones y amenazas que, de acuerdo con su relato, le propinó Villa en reiteradas ocasiones durante los dos años de su relación.

“Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 7 años. “Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra”, refirió sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que “mucha gente está de testigo”.

En mayo de 2020 se conocieron además chats aportados por Fernando Burlando en donde el propio Villa habla de las agresiones y también reconoce el embarazo que el entorno de Cortés asegura que perdió por los ataques del jugador. Uno de ellos es del 1° de febrero de 2019; el futbolista aparece agendado como “Seba cuñis”, por “cuñado”. “Sebas, otra vez lo mismo. Si no quieres estar con ella, mandala para acá, pero no sos ni el papá ni nadie para que le pegues”, lo reprende la hermana de la agredida. “Sí, está bien Cynthia”, responde el punta. “No señor, así no son las cosas, Sebastián. No pase la raya más de lo que la has pasado. ¿Entonces por qué tiene la boca con sangre?”, lo inquiere, anexando una imagen de Daniela herida en los labios y las encías. Esa conversación, junto con otras similares fueron aportadas a la causa.

SEGUIR LEYENDO: