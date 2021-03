El dardo de Pizzi a los dirigentes de Racing tras lograr el primer triunfo como DT del equipo

Las declaraciones de Juan Antonio Pizzi, el técnico de Racing

Fueron cuatro largos días desde el jueves a este lunes para Juan Antonio Pizzi como entrenador de Racing. El miércoles pasado sufrió una dura derrota con goleada 5 a 0 ante River en la final de la Supercopa Argentina. Si bien era prematuro, ya que a esa recién iban solo cuatro partidos a cargo del plantel profesional, donde empató un partido y perdió dos, sumado a la caída ante el equipo de Marcelo Gallardo, el clima fue complicado y el triunfo 1 a 0 frente a Rosario Central en la noche del lunes le dio aire al ex futbolista.

Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, Racing venció 1-0 a Rosario Central en el Cilindro de Avellaneda en un partido muy difícil, cosechó su primer triunfo en la Zona 1 del torneo. Enzo Copetti, en el complemento, marcó el único tanto para el conjunto de Pizzi.

Una vez finalizado el partido en el Estadio Juan Domingo Perón, Pizzi esgrimió: “Todos necesitamos ganar, los que empezamos un nuevo proceso, los que estaban... Todos necesitábamos ganar para generar confianza, para lograr mayor consentimiento de la idea, pero a veces no se puede...”.

“Nos viene bien de cara al futuro, esto va a ser una inyección. Hay que tener tranquilidad porque esto va a ser sufrido para todos. La verdad que yo necesito que todos estemos juntos”, agregó el ex entrenador campeón con San Lorenzo en 2013 y con Chile en la Copa América Centenario de 2016.

Y dejó en claro de dónde sintió el apoyo en Racing después de la derrota ante River: “El Mago (Capria) confió en mí, me lo hizo saber hace pocos días... Nos pegamos un golpe duro, poco habitual, de la única forma que se sale es si estamos todos juntos. Me hubiese gustado una cosa más institucional, pero tranquilo... Sé como son los tiempos en el fútbol y la capacidad que tengo, el grupo de jugadores que tengo y cómo me responden”.

Con su testimonio, Pizzi ratificó por qué Rubén Capria lo fue a buscar y lo propuso como director técnico. El Mago reemplazó a Diego Milito en el cargo de mánager del fútbol profesional de la institución de Avellaneda.

A su vez, Pizzi dejó en claro que tiene energías para seguir más allá de que el panorama no fue bueno en los partidos anteriores. “No pensé nunca en renunciar, bajo en ningún punto de vista. Tengo un grupo de jugadores nuevos que traen las mochilas de algunas situaciones de temporadas pasadas, incorporamos ocho futbolistas nuevos y se fueron algunos importantes... Al margen de las lesiones y todos, yo necesito más tiempo de trabajo. Recién van cuatro partidos y yo necesito muchísimo tiempo más y es lo que trato, de que estos resultados me permitan tener ese margen de tiempo para trabajar y que todos estemos convencidos para dónde queremos ir y qué queremos proyectar”, subrayó.

“Es muy fácil decir, muchas veces, que hay que hacer cambios y esos cambios son muchas veces muy traumáticos y hay que tener la personalidad para asumirlos y en esos cambios siempre ser conscientes de que siempre en esos cambios el tiempo es un factor indispensable”, concluyó.

Ezequiel Schelotto

En sintonía con su planteo de continuidad, fue el flamante refuerzo Ezequiel Schelotto el que salió a desmentir rumores: “En esta semana se han dicho muchas cosas, gente que quiso imponer que nosotros habíamos ido a hablar con el entrenador, algo que es mentira. Somos un equipo unido”, dijo el mediocampista que fue uno de los jugadores que pidió Pizzi.

En un clima de tormenta llegó cierta tranquilidad para Pizzi y sus dirigidos. Ganar luego de no conseguir buenos resultados es un aire de cara a lo que viene. En la próxima fecha ante Platense de visitante tendrán la chance de consolidar que se puede revertir el panorama.

