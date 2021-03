Lucas Martínez Quarta marcó su primer gol en la Fiorentina y lo festejó con una especial dedicatoria para Gonzalo Montiel

El gol de Martínez Quarta con dedicatoria a Montiel

Los festejos del plantel de River el pasado jueves tras consagrarse campeón de la Supercopa Argentina dejaron en claro que, más allá de conformar un plantel competitivo en lo deportivo, Marcelo Gallardo ha logrado establecer una idea de familia entre sus dirigidos. Tan fuerte es ese lazo que ni siquiera los que se van del club se olvidan de esa sensación. Prueba de ello es la emotiva dedicatoria que Lucas Martínez Quarta le hizo a Gonzalo Montiel este domingo en el festejo del que fue su primer gol con la camiseta de la Fiorentina en Italia.

El Chino marcó el gol que significó el 1-0 del conjunto Viola en el partido ante el Parma, válido por la fecha 26 de la Serie A. El defensor cabeceó con gran precisión un córner que tuvo destino de red e, inmediatamente, se abrazó con todos sus compañeros, especialmente con otro ex River como Germán Pezzella. Finalmente, hizo una seña para dibujarse una banda sobre el pecho e infló sus cachetes para dedicárselo a su gran amigo Montiel.

Lucas Martínez Quarta le dedicó su gol a River y a Gonzalo Montiel (@acffiorentina)

El actual lateral derecho de River, apodado Cachete, está alejado de las canchas hace ya unos días por una mononucleosis. Se estima que esa afección lo marginará de la práctica deportiva por al menos un mes completo.

La celebración de Martínez Quarta fue, además, una devolución de gentilezas. Hace algunas semanas, Montiel le había dedicado un tanto suyo al defensor de la Fiorentina. Ante Rosario Central, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, el lateral marcó el 2-0 de penal y lo festejó llevándose los dedos a los ojos. Fue un regalo a la distancia para el Chino.

Hace algunas semanas, el de River también se había acordado de su amigo en un festejo de gol (@riverplate)

Este domingo, Martínez Quarta pudo darse el gusto de cumplir con la dedicatoria para su amigo, pero no logró cumplir con el objetivo de quedarse con el triunfo. El encuentro entre la Fiorentina y el Parma terminó 3-3. El conjunto Viola no logra encauzar el rumbo y con este resultado se mantiene en el puesto 14° del torneo italiano: no solo está muy lejos de la cima (que por estas horas está en manos del Inter), sino que debe sumar con urgencia para no quedar peligrosamente cerca de la zona de descenso (hoy se ubica solo seis puntos por encima).