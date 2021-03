El jugador de Los Pumas Pablo Matera volvió a hablar sobre sus dichos discriminatorios y xenófobos: “Estoy muy arrepentido y avergonzado”

Matera aseguró que quiere volver a formar parte del seleccionado argentino de rugby (AP/Rick Rycroft)

A fines de 2020 Pablo Matera quedó en el ojo de la tormenta por la réplica de algunos tuits que había publicado hacía casi diez años. Transcurridos varios meses del hecho, el tercera línea de Los Pumas y el Stade Français volvió a referirse a los mensajes discriminatorios y xenófobos que lo dejaron mal parado ante la opinión pública: “Es importante pedir perdón cuando uno comete un error. Esos tuits a mí me sorprendieron tanto como a todos los que lo leyeron. No tengo memoria del momento que los escribí. Fue realmente hace mucho tiempo, pero no quiero utilizar eso como excusa. Estaban en mis redes sociales y me hago cargo”.

Y reveló: “Fue un momento muy duro. Imagino que para la gente que lo leyó también fue duro. Tengo arrepentimiento. Estábamos tan sorprendidos mi familia y yo como cualquiera que haya leído esos tuits”. Los hostiles recados habían tomado notoriedad junto a los de otros compañeros de Selección, lo que se sumó a la criticada actitud del seleccionado argentino de rugby al no homenajear a Diego Maradona por su fallecimiento, algo que sí hicieron los All Blacks en su enfrentamiento.

“Cuando apareció eso y se hizo viral, me puse a pensar en todo lo que había pasado en ese tiempo. Desde que tenía esa edad, en que escribís esos tuits, hasta el momento en que me encuentro hoy. Los cambios y el crecimiento son muchos. Un montón de cosas pasaron en el camino, en mi vida personal o profesional. Y un montón de cambios. Pasaron demasiadas cosas en nueve años”, justificó. Aunque no dejó de asegurar que volvería el tiempo atrás si pudiera hacerlo: “Estoy muy arrepentido y avergonzado por esos tuits, obviamente, y por lo que hice en ese momento, pero ahora estoy muy orgulloso del momento en el que estoy, de la familia que formé, del equipo que tengo, de la carrera que estoy haciendo. Todas las cosas buenas y malas me han hecho crecer y ser la persona que soy hoy. Hay cosas en el camino que no me gustaron, pero es parte del camino y eso me hace ser la persona que soy hoy”.

El episodio que le cambió la vida a Pablo Matera (EFE/EPA/Muzi Ntombela)

Respecto a su situación en el plantel de Los Pumas, la Unión Argentina de Rugby lo mandó a realizar cursos de capacitación y formación más tareas comunitarias pero no lo sancionó deportivamente. Ante sus posibles futuras convocatorias, Matera dijo: “No sé nada sobre los próximos partidos. Soy jugador, por lo que las convocatorias, la capitanía o no son cosas que no dependen de mí, o mejor, no soy yo el que toma esas decisiones. No tengo certidumbres sobre eso. El comité de disciplina de la UAR propuso varias cosas y quedan algunas por hacer que ya están programadas”.

Las ganas de vestir la camiseta albiceleste las mantiene: “No hay nada más lindo. Uno todo lo que hace es para jugar con su país. Esperemos que todo salga bien” .

Gonzalo Quesada, ex Puma que lo dirigió en Jaguares cuando fueron finalistas del Super Rugby 2019, es hoy su entrenador en Francia. Sobre su llegada, expresó: “Fue una buena sorpresa cuando supe que venía a París porque tenemos una buena relación y vivimos momentos muy fuertes con Jaguares. Tenerlo en París me hace sentir muy afortunado, porque no es normal que el entrenador sea de tu país. Puedes tener un diálogo más fácil por conocerte mucho más. Es un gran entrenador, que está muy en el detalle, que busca que el jugador tenga unas certezas, un plan de juego”.

Por último remarcó que el objetivo del Stade Français es estar entre los primeros seis equipos de la liga para llegar a los playoffs y, en cuanto a las metas personales, mencionó: “Todavía no logré lo que vine a buscar. Tengo una temporada más en el club y mi norte sigue siendo lograr algo grande, ojalá entrar en la historia de este club, ganar un campeonato”.

Con información de AFP

