La magistral clase que le brindó Marcelo Gallardo a Federico Girotti antes de ingresar al partido contra Rosario Central

La clase de Marcelo Gallardo a Federico Girotti

La Liga Profesional de Fútbol, en sus redes sociales, difundió un video en el que queda clara la vocación de Marcelo Gallardo por ser un profesor para sus más jóvenes, además de su director técnico. Gracias a los micrófonos de ambiente, se tomaron las últimas indicaciones que le brindó el Muñeco al delantero Federico Girotti antes de ingresar en la victoria por 3 a 0 ante Rosario Central.

“ No hace falta que participes, sí estate atento a la línea. Nada más. No corras hacia adelante, corré horizontal y te metés. Esperá el momento . Fede, por favor te pido: esperá el momento, no te dejes llevar por la ansiedad. ¿Estamos?”, fue la frase que esbozó el entrenador del conjunto millonario que rápidamente se convirtió en viral entre los fanáticos. El punta de 21 años ingresó por el colombiano Rafael Santos Borré a falta de 10 minutos para la finalización del tiempo regular.

Pese a sus pocas palabras, Gallardo le dejó en claro dos cuestiones al incipiente goleador. Una fue refrescarle la clave para no caer en offside. Napoleón, pese a decirle que no era necesario que baje unos metros para asociarse con sus compañeros para intervenir dentro de la creación de juego, sí le solicitó que esté atento para no quedar fuera de juego.

La otra, ante el afán del juvenil de querer demostrar toda su valía en los pocos minutos que tiene, fue pedirle paciencia. El DT buscó trasmitirle tranquilidad y que no desespere en caso que no le llegue el balón rápidamente.

Federico Girotti le marcó un gol a Boca en el último Superclásico (REUTERS/Marcelo Endelli)

Vale destacar que Girotti es uno de los principales proyectos del club de Núñez, ya que es uno de los apuntados para reemplazar en el futuro cercano a Rafael Santos Borré, quien tiene contrato con River hasta junio de este año (en el Millonario buscan la manera de extender su vínculo) y que acaba de rechazar una suculenta oferta económica del Palmeiras, flamante campeón de la Copa Libertadores. El joven competirá por ese hueco junto a Lucas Beltrán (19 años) y Agustín Fontona, que llegó en este mercado de pases tras destacarse en la Copa Diego Maradona con la camiseta de Banfield.

Girotti, que en 2020 estuvo cerca de ser transferido al Torino de Italia, debutó de manera oficial con la camiseta de River en la derrota por 3 a 1 ante Patronato en Paraná el 27 de enero de 2019 (ingresó a falta de 27 minutos por Lucas Beltrán). En total disputó 15 partidos, en los que marcó 3 goles. El más recordado es el que le convirtió a Boca el semestre pasado en la igualdad 2 a 2 en La Bombonera.

