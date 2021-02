Los homenajes de Godoy Cruz al Morro García: Méndez y Tesuri se quebraron al dedicarle el triunfo

El destino quiso que en la que fue la primera presentación de Godoy Cruz desde el fallecimiento de Santiago García, la victoria fuera para los mendocinos. Fue una de las semanas más difíciles para los integrantes del plantel conducido por Sebastián Méndez, que igualmente salió a jugar de igual a igual contra el Aldosivi del debutante Fernando Gago.

Con tantos de Ezequiel Bullaude y Tomás Badaloni, el Tomba se impuso 2-1 en el estadio José María Minella de la Costa argentina y el final, con lágrimas en honor al Morro, fue estremecedor.

Ya de movida todo el contingente cuyano saltó al campo de juego con una remera que tenía la imagen del goleador uruguayo en su pecho. Además, la camiseta que usó el Bodeguero tenía un parche con la imagen del Morro. En tanto, en ambos goles, los futbolistas se reunieron y levantaron sus brazos apuntando al cielo conmemorando a su compañero.

Consumada la victoria, varios se desplomaron y rompieron en llanto. Méndez los juntó en la mitad de cancha y brindó un breve discurso: “Lloren lo que tengan que llorar ahora, hoy le rendimos homenaje al Morro”. El Gallego afrontó la cámara instantes después y declaró: “Lo que han hecho los muchachos hoy me llena de orgullo, porque era muy difícil sacar este partido adelante. Fue una semana durísima para todos. A la memoria de Santiago ”.

Hubo más, porque la figura del encuentro, Renzo Tesuri, tampoco pudo contener su emoción al referirse al Morro: “La verdad que volvemos al triunfo pero más que nada es para Santiago. Me tocó compartir muy poco y era una persona extraordinaria. Tenía influencia, siempre te transmitía tirar para adelante. Era una persona muy alegre. Este triunfo se lo quiero dedicar a él y a los compañeros, que dejaron todo en la cancha”. El ex Ferro, añadió: “ Fue muy duro, a mí me tocó ir a despedirlo al cajón y... estaba despidiendo a un compañero. Quieras o no, es fuertísimo. Y hoy es dedicárselo a él, a mi familia y a mi hijo”.

Todo Godoy Cruz sigue conmovido por la pérdida de su máximo goleador en Primera División pero el equipo se dio el gusto de dedicarle una victoria. El próximo sábado, cuando reciban a Estudiantes de La Plata por la segunda fecha del campeonato, probablemente hayan más homenajes para el inolvidable Morro.

