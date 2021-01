AFA confirmó la sanción a Marcelo Gallardo por decirle “payaso” a un árbitro

Marcelo Gallardo recibió una fecha de suspensión (REUTERS/Marcos Brindicci)

Aunque todo River hoy se encuentra expectante por lo que decida Marcelo Gallardo con respecto a su futuro (el entrenador, como es una costumbre, anunció que analizará en los próximos días si se marcha o si continúa ligado a la institución -tiene contrato hasta diciembre de 2021-) y las posibles ofertas que podrían llegar desde Europa por algunas de las figuras del plantel, una noticia alteró los ánimos en el Mundo Millonario.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino, en un fallo publicado en el Boletín Oficial N° 5847, dio a conocer la sanción al Muñeco luego de ser expulsado en la derrota ante Independiente, encuentro que privó a los de Núñez de acceder a la final de la Copa Diego Armando Maradona.

El fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA suspendió por una fecha a Marcelo Gallardo

“Se suspende por un partido o se le multa en v.e. 23, al director técnico Marcelo Daniel Gallardo, del Club River Plate. Arts. 186 y 260/1 del R.D. (términos descomedidos)”, esgrimió el organismo en su expediente 84655 sobre lo acontecido el sábado 9 de enero de este mes.

De esta manera, el estratega del conjunto de Núñez no podrá decir presente en el primer compromiso de esta temporada, salvo que abone una multa equivalente al valor de 23 entradas generales.

Vale recordar que Luis Zubeldía, cuando increpó a Ariel Penel por su labor en el duelo ante Newell ‘s, fue castigado con tres fechas de suspensión. El entrenador de Lanús acusó al juez de “ladrón”.

Marcelo Gallardo le dijo payaso a un árbitro

Cuando el partido estaba cerca de finalizar, Marcelo Gallardo reclamó una falta de Alexander Barboza sobre Matías Suárez y tuvo un fuerte encontronazo con el juez de línea Hernán Maidana. “No te hagás el bol..., lo cubre con el brazo. No ves un carajo... Te hacés el guapo conmigo, payaso”, soltó el entrenador, lo que le valió ver la tarjeta roja.

Luego, en la conferencia de prensa previa al partido contra Palmeiras, el director técnico se mostró mucho más cauto y reflexivo sobre lo acontecido en el Florencio Sola con una de las autoridades del partido. “Creo que más allá de los enojos momentáneos que tenemos los entrenadores, creo que tienen que ver con situaciones del partido que no pasan de ahí. No tengo nada para decir respecto a la labor de los árbitros con relación a Maidana. Lo conozco hace un tiempo porque no es la primera vez que compartimos campo de juego. Me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones y las formas”, manifestó.

“Él me habrá dicho algo de una manera que no me gustó, me sacó y me fui de lugar a lo que yo tengo que demostrar. A veces nos equivocamos. No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni de la terna arbitral. Es más, me parece que Abal hizo un buen partido”, concluyó.

A la espera de la confirmación sobre la forma de disputa y fechas del próximo torneo local, el Millonario ya sabe que su primer partido este semestre será por los 32avos de final de la Copa Argentina. El Millonario comenzará su defensa del título el miércoles 10 de febrero ante Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos.

Otro compromiso importante que se le avecina a los de Núñez será el que tendrá lugar el miércoles 24 de febrero en Santiago del Estero. Ese día enfrentará a Racing por la final de la Supercopa Argentina.

