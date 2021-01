Gol al ángulo y festejo a lo Cristiano Ronaldo: la perlita de Yamila Rodríguez en la goleada a River que consagró campeón a Boca

Golazo de Yamila Rodríguez para Boca y festejo a lo Cristiano Ronaldo

Yamila Rodríguez volvió a festejar para Boca, en este caso en el partido más importante de todos: la Superfinal. El triunfo holgado por 7-0 de su equipo ante River le dio al Xeneize Torneo Rexona, el primero profesional de la Argentina y la número 11 tuvo la oportunidad de marcar el mejor gol del encuentro.

El campeón se había puesto en ventaja a un minuto antes con un tanto de Clarisa Huber y debido a la presión el equipo de Christian Meloni recuperó de inmediato el balón, que cayó en los pies de Rodríguez. La delantera, que se ubicó por la izquierda, recibió en la puerta del área, se acomodó para su derecha y desenfundó un disparo espectacular que se clavó en un ángulo, tras vencer la resistencia de Brenda Molinas, que llegó a rozar la pelota.

Tras su conquista, que significó el segundo tanto del marcador, la jugadora de 22 años corrió hacia el banco de los suplentes para celebrarlo con sus compañeras, pero antes dejó un gesto nada casual.

Yamila Rodríguez y el festejo a lo Cristiano Ronaldo

Rodríguez se señaló el pecho e hizo el gesto de calma al menos dos veces, antes de fundirse en un abrazo con el resto de las jugadoras, al igual que suele hacerlo Cristiano Ronaldo en sus festejos de gol. Es que la argentina es fanática del artillero portugués e incluso lo tiene tatuado en su pierna izquierda. “Todos los días me hago un rato y me la paso mirando videos suyos. Puedo estar horas y horas”, comentó en 2019 la jugadora que suele ser parte de la nómina del seleccionado nacional.

Ese no es el único tatuaje que ostenta, ya que en la derecha tiene el rostro de Diego Armando Maradona, inmortalizado tras la muerte del astro.

Con la goleada, Boca pudo sacarse la espina de no haber podido gritar campeón en el torneo pasado. En aquel certamen iban primeras hasta que la competencia debió ser dada por terminada a raíz de la pandemia de coronavirus. El elenco de la ribera, el más ganador en la historia del fútbol femenino nacional, no se corona desde 2013 y además no pierde desde 2019, 30 triunfos en 33 partidos.

El resto de los goles de este miércoles en el José Amalfitani los marcaron Clarisa Huber, Lorena Benítez y dobletes de Fabiana Vallejos y Andrea Ojeda, para la alegría del público Xeneize.

