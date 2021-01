El irónico mensaje de Pablo Migliore tras la eliminación de River de la Copa Libertadores

El ex arquero de Boca, San Lorenzo y Peñarol dejó sus opiniones en las redes sociales

La eliminación de River Plate en semifinales de la Copa Libertadores 2020 tuvo muchas jugadas polémicas donde el Video Assistant Referee fue protagonista en la noche de Sao Paulo. Luego del pase a la final de Palmeiras, la gente comenzó a opinar en las redes sociales y un ex arquero y fanático Boca no quiso quedarse fuera de la discusión: publicó un picante mensaje en su cuenta de Instagram.

Pablo Migliore aprovechó el traspié del Millonario y dejó una frase contundente: “El que a VAR mata, a VAR muere”. Aunque nunca nombró a quién iba dedicado, el fondo rojo con las letras blancas dejan a la vista que la historia iba apuntada para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo. El Loco siempre se caracterizó por sus dedicatorias en contra del cuadro de Núñez y en este caso no fue la excepción.

Pablo Migliore disparó contra River

Vale recordar que River necesitaba tres goles para forzar la tanda de penales pero finalmente terminó haciendo dos, ambos en la primera mitad. Durante los segundos 45 minutos hubo mucha intervención de la tecnología: anuló el gol de Gonzalo Montiel por offside de Rafael Santos Borré en el armado de la jugada, tiró para atrás la decisión del árbitro uruguayo Esteban Ostojich de cobrar penal sobre Matías Suárez y vio un fuera de juego de Federico Girotti cuando parecía que tumbaban al delantero colombiano dentro del área sobre el final del partido.

Pero la intervención vía redes sociales del ex arquero con pasado en Boca y San Lorenzo –entre otros clubes– no terminó ahí. También, durante la tarde del martes, le mandó un mensaje a Ignacio Piatti tras sus fuertes declaraciones contra la dirigencia de San Lorenzo por el manejo con los hermanos Romero. “Nacho querido, está bien que hables pero las cosas en la cara y en su momento”, comenzó el posteo. Y agregó: “Como cuando 4 ‘compañeros’ supuestos ‘ídolos’ fueron para atrás contra Vélez y los agarré en el vestuario. Así se hacen las cosas, no después. Yo te banco igual porque sos re buena persona pero el fútbol no es un juego... es un negocio!”.

El actual boxeador opinó sobre los temas más relevantes de este martes en el mundo deportivo. Aunque cambió de disciplina, nunca se separó del deporte que lo hizo conocido y cada vez que quiere da expresa su opinión sin filtro, algo que ya lo caracteriza. Este miércoles seguramente estará prendido a la otra semifinal a la espera de que Boca, club del cual es hincha, pueda pisar fuerte frente al Santos en Brasil para alcanzar una nueva final.

