Wanchope Ábila explicó el origen de sus constantes problemas físicos y reveló que se operará por una lesión que arrastra desde juvenil

Fue el protagonista de la noche por una gran definición y un blooper en un penal cuando se terminaba la primera mitad. Ramón Ábila pudo ser el villano, pero al fin y al cabo fue el héroe que tuvo Boca para alcanzar la final de la Copa Maradona. Anotó el segundo tanto en el 2-2 del empate ante Argentinos Juniors en la Paternal y picó su nombre en el boleto a la definición que se desarrollará el domingo 17 de enero en San Juan.

Al finalizar el duelo, Wanchope charló con ESPN y reveló un detalle que no había contado previamente. “Ahora que me está doliendo el pubis el dolor se va incrementando. El partido pasado con River que me dolió el pubis le pregunté al doctor si se rompía el pubis y cuando me dijo que no, le dije olvidate. Se me estira el aductor, se me cortaron los dos. Me está haciendo fuerza el aductor y es un problema que tenemos planeado solucionar cuando termine la temporada”, advirtió.

“Me voy a operar al final de la temporada. Se me hizo una hernia en base a todo este problema de pubalgia antigua. Mientras tanto vamos curando el dolor con hielo, con los baños de frío, con recuperación, con elongación. Eso te lleva una hora antes de cada entrenamiento y estoy en la pelea constante: no me dejo caer ni vencer. No es fácil jugar y sobrevivir con el dolor, pero no es una excusa”, agregó.

“Cuando termine todo esto me operaré y estaré 20 días parado hasta que se reanude todo. Me dijeron que eso va a ser la solución a todo”, detalló como anticipo de lo que reveló luego.

“Yo tuve pubalgia de chico, en inferiores de Instituto. Después se me curó, pero eso es una lesión que con el tiempo siempre aparece. Empecé cortándome el primer aductor en Huracán, que todos no me creían que me lo había cortado antes de venir a Boca. Después contra la Liga de Quito en la vuelta de la Copa del año pasado también me corté el otro. Y así va: sobre cicatrices se sigue estirando y siguen apareciendo las molestias. Estoy a la orden de Boca, me encanta y lo disfruto. Soy el último que se va todos los días del club porque lo disfruto. Voy a tratar de hacer todo lo que se pueda para sobrevivir en este club todo el tiempo que sea necesario”, expresó.

El delantero, de perfil bajo con los medios, contó por qué nunca contó nada sobre la operación. “No suelo hablar, no me gusta. Ya estoy medio alejado y hago las notas acá en el campo porque el Benedetto malo, como le digo yo, me frena siempre”, explicó entre risas Ábila. Y aprovechó para aclarar su frase con una mueca de picardía ante el periodista: “El bueno es el que está en Francia, en Marsella”.

“A veces uno hace una de más o intenta hacer algo, pero tenemos el poder. Cuando tenés la pelota adentro del área, tenés el poder. A mí me gusta que ante la urgencia vos atinás a taparte, a querer salvarte, a que no te hagan el gol. Hubiera hecho lo mismo. Me gusta, tengo esa forma. Gracias a Dios hoy se pudo dar. Necesitamos descansar”, explicó sobre su bonita definición en el segundo tanto del Xeneize.

Además, ya con miras al choque frente al Santos del miércoles por Copa Libertadores, Ramón dio su punto de vista de los casos positivos de coronavirus de John Victor –arquero titular del club brasileño– y del defensor Wagner Leonardo. “Este virus es algo impredecible. Lo único que pedimos es que vuelva a su país y que esté con su familia. No queremos sacar ventaja y sólo deseamos una buena recuperación al arquero del Santos”, declaró.

Boca se encuentra a tres partidos de lograr todos los objetivos planteados por el cuerpo técnico al inicio de la temporada luego de la pausa causada por el coronavirus: ganar la Copa Diego Armando Maradona y levantar la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca. Estando tan cerca de la gloria, Wanchope sigue trabajando duro para estar dentro de la consideración de Miguel Ángel Russo con una lesión que arrastra desde que era chico.

