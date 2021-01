La tajante afirmación de Ruggeri sobre el presente de River y qué debiera hacer Gallardo

Ruggeri, tajante: "River está fuera"

“Tendremos que tener una noche épica, que existen en el fútbol, que se dan de vez en cuando, pero existen. Nos agarraremos de eso. Intentar recuperarnos el golpe duro, limpiar nuestras cabezas e ir por eso. No queda otra que pensarlo de esa manera para tratar de sacarnos este sabor amargo que ahora sentimos”, con esas palabras, Marcelo Gallardo buscó motivar al Mundo River y mantener la ilusión intacta de cara a la revancha del próximo martes ante Palmeiras en Brasil tras caer por 3 a 0 como local en Avellaneda debido a los goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña.

Sin embargo, estas palabras no fueron así interpretadas por Oscar Ruggeri, quien en el programa que oficia de panelista en ESPN dio una fuerte sentencia sobre el futuro de la entidad de Núñez en la Copa Libertadores: “Está fuera”.

“Yo no lo puedo creer muchachos. ¿Qué dijo el técnico? Que necesita una épica. ¿Y yo qué dije? Que está fuera. Y bueno.... Dijo lo mismo, pero Gallardo lo dijo más lindo. Le faltó decir ‘la verdad, un milagro’. Un enorme milagro”, recalcó sin rodeos el campeón del mundo en México 86 con la camiseta de la selección argentina.

Antes, el Cabezón sostuvo que “River tiene salir a buscar, ¿qué va a hacer? ¿Esperar? Y cuando lo ataquen por derecha, por izquierda... Y los centrales queden mano a mano... ¿Qué va a pasar? Porque Palmeiras es uno de los equipos más goleadores de la Copa”.

Ruggeri dijo qué debe hacer River

“Te digo de verdad, si yo soy el presidente de los otros (por Palmeiras) los dejo tranquilos. Pierden así (el partido de vuelta), echo al utilero, echo a todos. No queda ni el loro”, disparó. Y luego, añadió: “No me den vuelta. 3 a 0 y le pueden hacer un gol y quedar afuera. Me hacen c.. de la risa”. La revancha será el martes 12 de enero, a las 21.30, en el Allianz Parque de Palmeiras.

Ruggeri también analizó el futuro, y le sugirió al director técnico de River que se focalice en el duelo trascendental que tendrá el próximo sábado ante Independiente, por la última fecha de la Zona Campeonato A de la Copa Diego Armando Maradona.

“Tiene que ser una noche bárbara y que el otro sean 11 tipos parados. Digan la verdad cada uno, no estén verseando. Va a salir a competir, totalmente, pero (Gallardo) no dijo algo, que tiene que jugar el fin de semana un partido importante. Sino, se queda afuera de todo. ¿Qué hace con el torneo, lo deja de lado?”, expresó.

El Millonario, a falta de un juego, lidera su grupo junto a Boca (jugará a la misma hora ante Argentinos Juniors, que tiene una unidad menos). Sin embargo, aparece en la segunda colocación por diferencia de gol. Vale recordar que el ganador de esta zona se medirá con el ganador de la Zona Campeonato B en una final por el título y un pasaje a la Copa Libertadores de 2021.

