El fastidio por el empate y la apuesta por los juveniles: las frases de Miguel Ángel Russo tras el duelo de Boca ante Arsenal

Boca dejó escapar tres puntos sobre el final ante Arsenal. El equipo Xeneize, aún con el ingreso de muchas de sus figuras luego de haber comenzado el partido con una formación alternativa, no pudo sostener el resultado a favor y los del Viaducto lograron un empate agónico en el encuentro que marcó el inicio del camino de ambos equipos en el Grupo A de la Fase Campeón de la Copa Maradona.

El entrenador Miguel Ángel Russo mostró cierta disconformidad por el marcador final, aunque destacó el desempeño de sus jugadores. “Fue un partido duro, como es todo el futbol argentino. Podríamos haberlo definido, el rival apuesta mucho a la pelota parada y en una te convierte. Nos viene bien jugar y seguir en esto”, dijo en diálogo con TNT Sports.

“No me sentí superado en el juego”, aseguró, y al mismo tiempo destacó la actuación de futbolistas jóvenes como Gastón Ávila o Exequiel Zeballos. “Confiamos en ellos, les estamos encima y son el futuro del club. Van teniendo minutos. Es difícil porque a veces Boca no te permite todo ese tipo de cosas. Tienen que aprovechar estos momentos. Deben seguir creciendo, aprender lo duro que es el fútbol argentino y no dar un centímetro de ventaja”, agregó.

Respecto del gol de Diego González, quien marcó su primer tanto con la camiseta de Boca y luego de haber estado más de un año parado por una grave lesión, lesión: “Al Pulpo lo vamos llevando de a poco. Es muy difícil porque es un año donde venimos a los tropezones, pero tengo gente y estamos comprometidos con lo que buscamos”.

Russo reconoció que “cuesta mantener los ritmos con gente que no juega” y que a raíz de eso “en una pelota parada, sufrís”. “El empate te complica porque no me gusta no llevarme los tres puntos y más en la Bombonera. Boca siempre es Boca”, concluyó, con cierta decepción por el empate final.

Ahora el Xeneize buscará dejar atrás este mal trago para concentrarse de cara al gran objetivo de la Copa Libertadores: el próximo miércoles a las 21.30 visitará a Racing por la ida de los cuartos de final. El partido será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich, en tanto que el argentino Mauro Vigliano estará a cargo del VAR.

