Una ex figura de Los Pumas pidió la expulsión de por vida de Matera: “Tiene que ser algo ejemplificador”

Chapa Branca ex Puma pidió la expulsión de por vida de Matera

Eliseo Branca es una voz más que calificada para opinar sobre Los Pumas. El ex segunda línea disputó 39 partidos con el seleccionado argentino de rugby, incluyendo la Copa del Mundo de 1987. En el programa Presión Alta, de TyC Sports, el Chapa fue convocado a hablar del escueto homenaje del equipo a Diego Maradona tras su muerte (en contraste con el emotivo reconocimiento que le realizaron los All Blacks) y de los mensajes agresivos y xenófobos en redes sociales que se viralizaron de Pablo Matera, el capitán del conjunto nacional (también fueron difundidos posteos de Guido Petti y Santiago Socino).

Primero, Branca intentó justificar el olvido del tema Maradona (los jugadores sólo llevaron un brazalete negro) a partir de la concentración previa ante un compromiso de alta competitividad como el que fue contra los All Blacks, por el Tres Naciones. “Los Pumas iban a jugar con el mejor equipo del mundo, los All Blacks venían de haber perdido y venían con todo, nos iban a tratar de dominar todo el partido física y mentalmente. El partido es como una batalla, está el miedo al papelón, la presión que tenés... Yo no sé si estoy en un estado para hacerle un homenaje a Diego”, explicó. “El tipo que se encargaba de eso le erró, no Los Pumas”, agregó.

Pero ante las críticas del panel a la actitud del seleccionado fue bajando las defensas y se explayó. “Tendrían que haber hecho un acuerdo para que el capitán argentina fuera a buscar la camiseta que mostraron los All Blacks y se dieran un abrazo; no costaba nada. Por eso nos ganan, son profesionales y hay cosas que no se pueden escapar”, planteó.

“Que le peguen al rugby me está matando, hay gente que se va del camino pero no tiene que ver con el rugby. Los asesinos de lo que pasó en Villa Gesell (el caso Fernando Báez Sosa, quien murió a manos de un grupo de rugbiers oriundos de Zárate) son asesinos, no tienen que ver con el deporte. Tiene que ver con los padres; uno refuerza la educación con el juego, para que se defiendan en la vida”, argumentó.

Consultado sobre los mensajes xenófobos y discriminatorios de Matera (que son de 2012, cuando tenía 19 años y jugaba en Alumni y en Los Pumitas), Branca fue concluyente: “Habría que esperar que termine la gira. Cuando vuelven a Buenos Aires, que se vea si fue un hacker o qué paso con la cuenta. Y si fue él, hay que suspenderlo de por vida. Tiene que ser ejemplificador”. “No creo. Es muy... Parece a propósito, como que al rugby lo están buscando. Dudo que haya sido él, pero hay que esperar”, intentó suavizar, aunque minutos después el propio Matera, en su cuenta de Instagram, aceptó su culpabilidad.

“Nos va a costar mucho recuperarnos de esto. Siempre se puede hacer algo, pero no va a tener el mismo impacto. Cuando rompés un plato, podés pedir perdón, pero el plato ya está roto”, completó.

SEGUÍ LEYENDO:

Cómo y por qué eligieron capitán de Los Pumas a Pablo Matera, el jugador que quedó en el ojo de la tormenta por sus posteos xenófobos