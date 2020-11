Los jugadores de River que están para dar el salto a Europa, el secreto del éxito de Gallardo y la lesión que lo tuvo “35 días sin poder correr”: 14 frases de Pratto

Lucas Pratto, de 32 años, anotó un gol ante Rosario Central en la presente Copa de la Liga Profesional (Fotobaires)

Lucas Pratto alza la guardia para volver a ser el temible Oso que hasta mediados de 2019 era titular indiscutido en River y una de las figuras del plantel de Marcelo Gallardo. El delantero, de 32 años, sufrió una fisura en el sacro por stress luego de la final de la Recopa en la que el Millonario superó a Atlético Paranaense, y a partir de allí no consiguió regresar a su mejor versión. Sin embargo, cada vez que le tocó aparecer post parate por la pandemia, comenzó a dar señales de aquel atacante. Como en el gol a Rosario Central, por la Copa de la Liga Profesional. En el umbral de un nuevo cruce ante Paranaense, esta vez por los octavos de final de la Copa Libertadores, el ex Vélez se confesó en diálogo con El Show de la Oral Deportiva (por AM 630).

“La lesión en la Recopa fue rara, una fisura en el sacro por stress que sólo se ven en maratonistas. Estuve 35 días sin poder correr”, explicó el Oso, que desde entonces perdió continuidad. Hoy en la puja por un lugar en la alineación aparece detrás de Matías Suárez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez.

“Yo sé que necesito jugar y Gallardo también lo sabe. Ahora estoy para pelearle a cualquiera y esperaré mi oportunidad como ya la tuve y rendí”, subrayó. “Cuando jugaba siempre y no descansaba fue cuando mejor me fue. Físicamente me siento muy bien ahora”, se mostró optimista.

LAS MEJORES DEFINICIONES DE PRATTO

La doble competencia: ¿Libertadores o el torneo local?

“Es más fácil hacer el clic para jugar la Copa Libertadores, pero siempre intentamos pelear en todos los frentes”.

¿Cómo se sienten siendo locales en el Libertadores de América mientras se desarrollan las obras en Núñez?

“Nos gusta jugar en el Monumental, es nuestra cas y, siempre sacas un poco de ventaja. Pero la cancha de Independiente es muy linda y favorece nuestro juego”.

El cruce que les tocó en los octavos de la Copa Libertadores

“Paranaense es un rival a respetar, que tiene grandes jugadores y una cancha muy complicada porque es de césped sintético”.

Los secretos del éxito de Gallardo

“La cadena de mando que hay en River es única en Sudamérica. Los que estamos y los que van llegando saben que River te exige constantemente”.

“La forma de trabajar no ha cambiado, siempre es con mucha exigencia. En cancha me ha pasado que rivales me dicen que parece que jugamos con 15 jugadores”.

“Gallardo es un líder, sabe cuándo presionar a sus jugadores y cuándo darles confianza. También arma buenos grupos”

“Gallardo no trae figuras por traer, estudia todo para poder armar un grupo como el que tenemos”.

Qué jugadores del plantel están para dar el salto a Europa

“Hoy no está en mi cabeza volver a Europa”.

“Los jugadores más grandes pensamos en estar acá y mantener la base. También tenemos a Borré y a Montiel que necesitan dar un paso a Europa”.

El posible cruce con Boca en una hipotética final de Copa

“No escuché a nadie del plantel hablar sobre un posible cruce con Boca. Lo mismo pasó en el 2018, sólo pensábamos en ganarle a Gremio en la semifinal”.

Sus goles a Boca en la Copa 2018

“Los dos goles contra Boca en la final de la Libertadores fueron importantes, pero me quedo con el que sacamos del medio, porque fue un empate que se dio rápido”.

La frustración por la final perdida en la Libertadores 2019

“El partido con Flamengo no lo volví a ver, para mí es un capítulo cerrado”.

