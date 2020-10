Su mayor preocupación en la altura, el partido que planea y el objetivo de sumar: 13 frases de Scaloni

En la imagen, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/Carlota Ciudad/Archivo

La Selección afrontará mañana su segundo compromiso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar frente a Bolivia. El triunfo contra Ecuador generó un manto de tranquilidad, pero el duelo ante el combinado del altiplano impone una gran preocupación en el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni.

“Sabemos que todos los jugadores se van a ahogar, porque la altura cansa y marea”, aseguró el entrenador albiceleste en conferencia de prensa y agregó: “Lo táctico es importante, porque si pusiéramos mucha gente atrás nos quedaríamos con poca gente en el medio y ellos tienen buenos pateadores de media distancia. Miguel Ángel Portugal, que trabajó mucho tiempo en estas condiciones, nos comentó algunos factores a tener en cuenta, como tener la pelota; pero sabemos que ellos han entrenado 25 días en estas condiciones y van a estar mejor preparados que nosotros. Igualmente, no deja de ser un partido de fútbol y trataremos de estar atentos a la pelota, que en estas situaciones pica distinto”.

“Sacando a Brasil, que mostró una superioridad muy grande, creo que el resto de los partidos fueron bastante cerrados. Incluso el de Colombia, a pesar del resultado”, analizó el DT sobre la primera jornada de la competición y aclaró que “cada partido es distinto uno de otro”. “Ellos pusieron la cabeza en el juego contra la Argentina y nosotros estamos pensando en hacer nuestro trabajo para llevar un resultado positivo a pesar de las dificultades”, argumentó.

“Ellos van a salir a atacar, como lo hicieron siempre en la altura. Tienen un entrenador que le gusta el juego ofensivo y no creo que no tenga nada que ver con el partido que jugaron contra Brasil”, dijo Scaloni sin omitir el mensaje que le traslada a sus dirigidos: “No vamos a modificar nuestro estilo de juego por la cantidad de jugadores que ponga en ofensiva Bolivia”.

“Uno trata de darle todas las armas con la experiencia que tuvimos cuando jugamos en la altura. Nuestra idea es lograr la posesión del balón y lastimar en los momentos que podamos atacar. Cuando ganamos en 2005, comenzamos perdiendo y después tuvimos momentos concretos en el que pudimos revertir el resultado”, recordó Scaloni, quien todavía no confirmó el equipo que saldrá a la cancha.

Como una de las dudas se instala en la mitad de la cancha, por las condiciones físicas en la que llega Marcos Acuña, una de las posibles variantes podría ser el ingreso de Eduardo Salvio, quien “tiene las mismas posibilidades que el resto de los jugadores, porque ninguno de los que viajó está descartado”.

“Todo lo que sea sumar está bien en este campo, pero no nos conformamos con eso. Sabemos que podemos plantar cara y hacer las cosas bien”, subrayó el técnico y se esperanzó porque hasta el momento “no hubo ninguna complicación con relación al aspecto físico de los jugadores”.

“Todavía no definimos al equipo. Es algo que decidiremos después del último entrenamiento, pero la idea no es venir a defenderse”, aseguró Scaloni. Además, cuando fue consultado por las ausencias de Ángel Di María y Pavón respondió con la tranquilidad que lo caracteriza: “Tenemos jugadores como Correa, Ocampos y el Papu Gomez que tienen las mismas características de extremos. Pero ambos son jugadores válidos para un futuro”.

