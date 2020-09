Horas claves para Boca en el mercado de pases por la posible salida de dos jugadores de su plantel

Esteban Andrada, Agustín Rossi y Mateo Retegui podrían decir adiós en este mercado de pases

Boca está completamente focalizado en el partido de este martes ante Libertad de Paraguay en el que puede sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero por lo bajo, la dirigencia estudia alternativas para terminar de delinear el plantel profesional. Cubierto el puesto de arquero con la incorporación de Javier García queda pendiente la liberación de otro de los guardametas (Esteban Andrada o Agustín Rossi) y además podría haber novedades por la salida de Mateo Retegui al fútbol europeo.

Miguel Ángel Russo duerme tranquilo porque cuenta con uno de los goleros más importantes del país, que mantuvo la valla invicta en las dos primeras presentaciones (Libertad y DIM) tras el parate por la pandemia del coronavirus. Sin embargo tiene claro que si llega una propuesta importante por Andrada se quedará con Rossi, Javi García y el juvenil Manuel Roffo.

La cláusula de salida de Sabandija oscila en los 25 millones de dólares y el Consejo de Fútbol xeneize se desprenderá de él solamente si un club desembolsa una cifra que se acerque al monto mencionado. El mendocino de 29 años persigue el sueño de jugar en el Viejo Continente aunque se halla muy a gusto en la Ribera. Su contrato expira en 2023 y hasta ahora los equipos que lo sondearon no formalizaron propuestas. El mercado europeo se cerrará el 5 de octubre y un par de interesados lo vendrían a buscar decididamente si antes se desprenden de alguno de sus arqueros actuales.

El ralentizado mercado del otro lado del Atlántico genera incertidumbre en Sudamérica e interrogantes en Boca. Si bien el ingreso de dólares frescos no vendrían mal para aliviar la economía, la institución no tiene urgencia alguna por desprenderse de su patrimonio. Juan Román Riquelme, responsable del departamento de fútbol, y Russo estarían más que a gusto con la competencia interna entre Andrada y Rossi. La cuestión es que el segundo pretende sí o sí minutos en cancha y cree que en el Xeneize quedará siempre a la sombra de su compañero.

Andrada o Rossi: uno de los dos arqueros de Boca podría irse del club

La directiva boquense ve pasar cada vez más rápido las agujas del reloj y necesita una definición por la continuidad de sus arqueros cuanto antes. A día de hoy se rechazaron los pedidos de préstamo por Rossi de Independiente (está a punto de contratar a otro ex arquero de Boca, el uruguayo Sebastián Sosa) y Lanús. Y el interés del exterior no se materializó en oferta formal. El ex Chacarita y Defensa y Justicia valoraría la oportunidad de seguir en el club siempre y cuando emigre Andrada (sabiéndose titular). De lo contrario, preferirá irse para buscar minutos en otro lugar.

En el peor (¿o mejor?) de los casos se privará de contar con una inyección económica, contará con cuatro arqueros dentro del plantel y tendrá algo disgustado a Rossi por estar relegado al banco de suplentes. Si vende a Andrada tendrá un ingreso récord para la institución y cubrirá su baja con otro guardameta confiable. Si se desprende de Rossi percibirá un monto moderado pero asegurará la continuidad de su hombre de Selección. Eso sí, es uno u otro. No los dos. Hasta el 5/10 reinará el suspenso.

¿MATEO RETEGUI A EUROPA?

Mateo (21 años) tendría las horas contadas en Boca: lo buscan de Italia

Boca se desprendió de Marcos Díaz (libre), Junior Alonso (libre al Atlético Mineiro), Marcelo Weigandt (préstamo a Gimnasia La Plata), Sebastián Pérez (préstamo al Boa Vista portugués), Bebelo Reynoso (venta al Minnesota United) y Jan Hurtado (préstamo al Bragantino de Brasil) e incorporó a Javier García, Agustín Rossi, Gonzalo Maroni, Walter Bou y Mateo Retegui, el único de los mencionados que todavía no fue incluido entre los concentrados.

Justo antes de su regreso a Boca tras el préstamo en Estudiantes de La Plata, que en un primer momento intentó retenerlo, Retegui cambió de representante y pasó a ser manejado por el ídolo de la Roma Francesco Totti. El emblema italiano pretende tener a su diamante en bruto cerca y luego de no prosperar un interés del Porto de Portugal acercaría un pedido de préstamo (con obligación de compra) del Pescara, que acaba de comenzar su participación en la Serie B de Italia.

Hay que tener en cuenta que la lesión de Ramón Ábila le abrió a Bou un cupo en la lista de los primeros dos encuentros oficiales de Boca tras el parate. Y Miguel Ángel Russo quedó conforme con la aparición del entrerriano, al punto tal que lo hizo ingresar en ambos cotejos (victorias ante Libertad y Deportivo Independiente Medellín). Por este motivo Retegui quedó varios casilleros atrás y puede que tenga pocas chances cuando reaparezca Wanchope. Entonces una salida es vista con buenos ojos y la misma se concretaría de forma inminente.

