El sueco Armand Duplantis hizo historia en salto con garrocha y rompió un récord que tenía más de 26 años

El récord de salto con garrocha de Duplantis

Desde su irrupción en el mundo del atletismo profesional, todos los expertos catalogaron a Armand Duplantis como el joven prodigio del salto con garrocha. Y no se equivocaron ya que, este jueves, sueco asombró al mundo del atletismo al romper el récord de Sergei Bubka, que tenía hace más de 26 años.

En el certamen que se desarrolló en Roma, Italia, el joven que cumplirá recién los 21 años en noviembre tomó su pica y estableció una prueba de 6,15 metros, consiguiendo así la mejor marca de la historia al aire libre y, por lo tanto, superando los 6,14 metros del mítico Bubka, que lo había conseguido en 1994.

De esta manera, el fenómeno Duplantis parece no tener límites. En febrero de este año, Mondo -apodo con el que se lo conoce- ya había batido dos veces el récord del mundo absoluto, dejándolo en 6,18 metros en pista cubierta.

El sueco Armand Duplantis hizo historia con su garrocha y rompió un récord que tenía más de 26 años Foto: Reuters

Si bien compite bajo bandera de Suecia, el atleta nació y creció en Louisiana, Estados Unidos, donde se gestó su carrera. Comenzó saltando a la corta edad de 4 años en el jardín de su casa, acompañado por su hermano mayor Andreas, un exgarrochista que representó a Suecia en el Mundial júnior de 2009, y con su hermana pequeña Johanna.

Su padre Greg es su entrenador desde siempre y tiene un destacado 5,80 metros como mejor marca en el salto con garrocha, una disciplina a la que su hijo ya parecía predestinado desde su nacimiento. Asimismo, su madre Helana, exheptatleta sueca, es quien se ocupa de la preparación física del plusmarquista.

Desde que tenía siete años, Duplantis bate récords en diferentes categorías de edad. Con apenas 17 años ya había protagonizado un salto de 5,90 metros en los Texas Relays, en abril de 2017 en Austin. La revelación definitiva del prodigio sueco en el atletismo de primer nivel fue en Berlín en agosto de 2018, donde se proclamó campeón de Europa, con apenas 18 años, tras superar la barra de 6,05 metros.

“Salgo con gente de mi edad para acitividades de gente de mi edad. Pero en la pista me siento muy experimentado. Sé lo que hago, lo hago desde hace años. Mi edad no tiene importancia y no la tiene para nadie, sobre todo para mis competidores. Antes tenía más excusas, era joven, en el instituto o en la universidad. Ahora soy profesional, se terminaron las excusas”, le había expresado a la agencia AFP en el momento en que comenzó a dar qué hablar en el atletismo profesional.

En el Mundial de Doha-2019 fue subcampeón. Su año 2020, pese a la pandemia del covid-19, ha sido el de la consagración definitiva. El sueño olímpico ha tenido que retrasarse por el nuevo coronavirus, pero si los Juegos de Tokio pueden disputarse en 2021, él será sin duda el grandísimo favorito a colgarse la medalla de oro.

Con información de AFP.

