Quique Setién publicó un duro comunicado contra el Barcelona tras su destitución

Cuando el rumbo del Barcelona parecía enderezar luego de lo que significó la humillante eliminación ante el Bayer Múnich por la Champions League y la posterior decisión de Lionel Messi de querer abandonar el club, nuevas malas noticias volvieron a caer en el Blaugrana: desde España aseguran que Ronald Koeman no podrá ejercer su rol de entrenador en los partidos oficiales debido a que Quique Setién aún no fue destituido de su cargo. El propio ex entrenador rompió el silencio y publicó un duro comunicado explicando su estado actual con la entidad.

En su mensaje con intenciones de “aclarar las última informaciones publicadas”, publicado en su cuenta de Twitter, el estratega de 58 años afirmó que interpondrán acciones legales contra el Culé para “preservar nuestros derechos” ya que hace referencia a Eder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto -todos integrantes de su cuerpo técnico que fueron despedidos junto a él-.

A lo largo de su descargo, Setién reveló que desde la comisión directiva de la institución tardaron un mes en comunicarse con ellos después de que el 17 de agosto se haga pública su salida. Además, el reclamo tanto del nacido en Cantabria como de su equipo de trabajo es que desde el Barça no cumplieron con el contrato laboral que firmó en enero de este año, cuando fue contratado para sustituir a Ernesto Valverde, y que tenía como fecha de finalización el 30 de junio de 2022.

“No fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna)”, recalcó el ex entrenador del Betis, develando así que aún no han cancelado la deuda que tienen con él.

Y agregó que parte de su cuerpo técnico no fue incluido en la destitución y será reubicado en las categorías de fútbol del Blaugrana: "Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una ‘futura reubicación’ en el club. Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el Barcelona”.

Esta traba podría privar a Koeman de sentarse en el banco contra el Villarreal, el próximo 26 de septiembre, cuando el Barcelona debuté en la Liga de España 2020/21. Producto de que Setién aún no firmó su finiquito formalmente, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) todavía no inscribió al flamante entrenador holandés ya que en los papeles es el español el que continúa teniendo un acuerdo en vigor con el club.

EL COMUNICADO COMPLETO DE SETIÉN:

Quique Setién, Eder Sarabia, Jon Pascua y Fran Soto comunicamos que, debido a las últimas informaciones publicadas, queremos hacer la siguiente aclaración:

Tras un mes de absoluto silencio por parte de la directiva del FC Barcelona, y tras diversos requerimientos por nuestra parte, no es hasta el día de ayer cuando recibimos al fin las primeras comunicaciones oficiales, mediante burofax. Dichas comunicaciones revelan la clara intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales de fecha 14/01/2020.

En mi caso, Quique Setién, es público y notorio que el día 17 de agosto tanto el Club como el Presidente anunciaron mi despido con efectos inmediatos. Sin embargo, no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna).

Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una “futura reubicación” en el Club.

Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las aciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el FC Barcelona.

