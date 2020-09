El curioso look de Sebastián Beccacece en Racing-Nacional que generó una revolución en las redes sociales

Beccacece, de 39 años, siempre da que hablar con su look (AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP)

El duelo entre Racing Club y Nacional de Montevideo, que ganaron los uruguayos por 1 a 0, marcó la vuelta del fútbol a territorio argentino tras seis meses de parate por la pandemia de coronavirus. Sin público por la crisis del COVID-19, en el Cilindro de Avellaneda, ambos equipos disputaron el tercer partido del grupo F de la Copa Libertadores. Y Sebastián Beccacece se transformó en gran protagonista del encuentro, al menos en las redes sociales. ¿Por su disposición táctica, por alguna polémica? No, por el particular look que eligió para volver a trabajar desde el banco de suplentes.

El ex entrenador de Defensa y Justicia e Independiente, ayudante de campo de Jorge Sampaoli en la selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018, apeló a una chomba y un saco encima, combinados con un jogging achupinado y zapatillas.

La combinación saco, chomba, pantalón y zapatillas llamó la atención en las redes (AGUSTIN MARCARIAN / POOL / AFP)

Siempre activo, con sus habituales caminatas que en varias oportunidades lo transformaron en meme (sobre todo en su exitosa etapa en Florencio Varela), Becca, de 39 años, innovó con su outfit, que no pasó inadvertido. En la transmisión oficial, por caso, el relator Juan Manuel Pons remarcó que lucía “joggineta y saco” y lo definió cono el “Kurt Cobain de Racing”, en alusión al malogrado cantante de Nirvana.

En las redes, el look Beccacece fue furor entre elogios, bromas y memes. “No puede ser, Beccacece de jogging y saco, no le avisaron que era por Zoom el partido”, subrayó @valenorellano2 en Twitter, apelando a la “nueva normalidad” que provocó el coronavirus. “A Beccacece le dijeron que vaya de elegante sport y fue de jogging y saco de vestir”, agregó otro usuario. “Ahorren un testeo, no tiene gusto”, lanzó Un Metro Adelantado.

También hubo mensajes de respaldo, por la “onda” del look. Y hubo cuentas que realizaron encuestas para dirimir cuántos lo apoyaba y cuántos lo criticaban.

En cuanto a lo estrictamente futbolístico, su tarea en el pizarrón, Racing propuso el mismo juego que intentaba antes del parate: con presión alta y wines desequilibrantes (sobre todo Benjamín Garré en el primer tiempo). Pero padeció la falta de ritmo en el inicio del complemento, cuando levantó Nacional, golpeó con el penal de Bergessio y aprovechó por varios minutos el hombre de más ante la expulsión de Augusto Solari.

Fue en ese momento cuando Beccacece se mostró más enérgico y sufrió algún reto de parte del cuarto árbitro Fernando Echenique. Ya sobre el epílogo, en el fragor de la definición, se quitó el saco. Y se lamentó por las posibilidades falladas por Pillud y Alcaraz.

