Escándalo en Inglaterra: descubrieron a dos jugadores con mujeres en la concentración y fueron excluidos de la selección

Phil Foden y Mason Greenwood violaron el protocolo de seguridad por la pandemia del coronavirus y no formarán parte del encuentro de esta tarde ante Dinamarca Reuters/Carl Recine

La selección de Inglaterra comenzó su camino por la Liga de las Naciones de Europa por el buen camino, luego de conseguir una agónica victoria en condición de visitante por 1-0 ante Islandia. Sin embargo, el domingo se desató un escándalo dentro del plantel de Los Tres Leones que terminó con dos jugadores excluidos del equipo por el entrenador Gareth Southgate.

Se tratan de los jóvenes Phil Foden y Mason Greenwood, quienes fueron descubiertos con dos mujeres en el hotel donde se encontraban concentrados con toda la delegación del seleccionado inglés. Esta acción no solo rompió con el reglamento interno del conjunto, sino que además violaron el protocolo de seguridad por la pandemia del coronavirus. De esta manera, el DT tomó la decisión de no contar con ellos para el choque ante Dinamarca de este lunes.

“Gareth Southgate, quien actualmente está hablando con los medios de comunicación antes del partido de mañana, ha confirmado que Phil Foden y Mason Greenwood no viajarán con los Tres Leones a Dinamarca”, expresó en su cuenta oficial de Twitter el England National Football Team.

Justamente el estratega de 50 años se refirió a este tema en su conferencia de prensa. “Desafortunadamente, esta mañana, me informaron que dos chicos rompieron el código de la burbuja de seguridad. Hemos decidido rápidamente que no tengan interacción con el equipo que va a entrenar. El procedimiento indica que viajen a Inglaterra y sean separados”, señaló.

“Todavía estamos viendo los detalles. Me informaron a poco del entrenamiento. No tengo demasiados detalles, pero lo que está claro es que rompieron el código. No teníamos alternativa más que hacer lo que hicimos”, agregó Southgate.

Ambos delanteros, uno del Manchester City y el otro del United, habrían sido descubiertos luego de que el medio DV de Islandia haya difundido las imágenes en las que se puede ver a los dos con un par de mujeres en sus habitaciones. Las misma fueron subidas a la red social de Snapchat por una de ellas.

Tanto Foden como Greenwood habían participado del encuentro ante Islandia del sábado en lo que fue el debut de ambos con la camiseta del seleccionado mayor. El extremo de 20 años fue uno de los titulares en el elenco inglés, mientras que el centrodelantero de 18 años ingresó desde el banco de suplente en lugar de Harry Kane.

Por el momento ninguno de los dos clubes emitieron un comunicado al respecto, mientras que se deberá aguardar a ver qué medidas tomará la Federación inglesa para con los dos futbolistas.

