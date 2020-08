Ariel Suárez, el remero que rompió la cuarentena para entrenar, le respondió a Ginés González Garcia tras sus declaraciones

Las frases de Ginés González García que desataron la bronca del tenis y del Ariel Suárez





Hace pocos días, el nombre de Ariel Suárez recorrió toda la Argentina. Y no fue precisamente porque logró una medalla más de las tantas que cosechó a lo largo de sus 20 años de carrera deportiva. Después de 144 días sin poder entrenarse, el remero tomó la decisión de romper la cuarentena y se metió con su bote al agua en el Tigre. Una vez que completó el trabajo, Prefectura lo esperó y le labró un acta por haber evitado el decreto que determinó el aislamiento obligatorio, social y preventivo.

En las últimas horas, el titular del ministerio de Salud, Ginés González García, habló sobre lo sucedido con el remero argentino y se refirió a las posibilidades de contagio de la disciplina que practica. “El riesgo de ese deporte individual, un tipo solo, es mínimo”, dijo el titular de la cartera sanitaria en el programa A Dos Voces, de TN.

“Creo que hay cosas, como el remo, que no tienen demasiado inconveniente. Mucho menos el single. Si uno dice el 8, que son muchos más muchachos y están a una distancia más corta, guarda que hay deportes que tienen el ritmo de respiración acelerado y tienen que estar a más de 3 metros, entre 4 y seis metros“, advirtió Ginés.

Casi al mismo tiempo que el funcionario estaba presente en el segmento de TV, el propio Suárez se expresó desde su cuenta de Twitter en relación a las declaraciones del ministro de Salud. “Muchas gracias @ginesggarcia, me hubieras avisado antes, 145 días sin tocar el agua, ¿ahora me habilitas? Así dejo de acumular actas”, escribió el deportista argentino que es uno de los máximos medallistas panamericanos de la historia argentina con nueve podios, entre ellos dos de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

La respuesta de Ariel Suárez en su cuenta de Twitter después de ver a Ginés González García en la TV hablando sobre su caso

El día después que volvió a remar, Ariel Suárez habló con Infobae y explicó por qué tomó la decisión de romper la cuarentena cuando vio que se habilitó la práctica de los equipos de Primera División del fútbol argentino. ”La verdad, me puse súper contento cuando habilitaron los deportes olímpicos y los clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Porque ellos lo merecen. Estaba orgulloso de que pudieran volver a entrenarse, si bien no me tocó a mí. Pero cuando me enteré que habían habilitado para arrancar el fútbol, ese fue mi punto de inflexión. Me sentí muy dolido, muy discriminado. Sentí impotencia y pensé: ¿por qué el fútbol y yo no?”.

“Ahí fue donde dije: ‘Yo voy a salir’. Como deportista no puedo permitir que habiliten un deporte, que encima es uno donde hay contacto, donde aumentan las chances de contagio. Y yo, siendo un deporte totalmente diferente, no me dan la posibilidad de entrenarme”, agregó el atleta de 40 años.

Además de expresarse sobre las posibilidades de contagio que pueden existir en un deporte como el remo, cuando a Ginés González García le preguntaron por qué Suárez no estaba habilitado para entrenarse, respondió: “No sé por qué no lo pidieron. Los deportes olímpicos están todos habilitados”.

¿Por qué Suárez no estuvo dentro de la lista de los atletas que recibieron la excepción por parte del Gobierno para ser personal esencial en medio de la pandemia de coronavirus? El propio remero se lo explicó a Infobae.

El pasado lunes, Ariel Suárez regresó a remar después de 144 días (Infobae)

“Yo no estaba dentro del listado que el Gobierno dio permiso para los deportistas olímpicos. Después de poner todo para conseguir esas dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos, yo ya no tengo 20 años para recuperarme tan rápido, entonces le puse todo a eso y no planifiqué ser parte de los botes que iban a ir a clasificar para los Juegos Olímpicos. A pesar de eso, seguí entrenando”.

Pero la postergación de los Juegos Olímpicos en la capital de Japón para el 2021 cambiaron los planes de Suárez camino a Tokio 2020. Después de arañar el podio olímpico en Londres 2012 junto a Cristian Rosso en el doble par, ahora el experimentado remero quiere culminar su carrera con otra actuación en el máximo escenario del deporte mundial.

“Ahora cambió todo. Ahora hay tiempo para poder prepararse. Si bien hay que esperar a ver cuándo se levanta la cuarentena, pero cambia rotundamente todo. A principios de año la verdad es que no tenía tiempo. En los Panamericanos tiré todo y después no me quedó nada para planificar a corto plazo, no. Pero ahora hay un tiempo prudencial para enfocarse y ver de clasificar”.

A la espera de que el gobierno lo introduzca dentro del lista de atletas exceptuados para volver a entrenarse con la selección argentina de remo, Suárez confirmó que volverá al agua. “Estoy decidido. Estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. Cueste lo que cueste. No me da miedo lo que me hagan”.

