Marcelo Tinelli estuvo presente en la vuelta a los entrenamientos de San Lorenzo

La mayoría de los equipos de la Primera División del fútbol argentino regresaron al trabajo este lunes, luego de casi cinco meses de inactividad por la pandemia de coronavirus. Bajo estrictos protocolos sanitarios, los clubes volvieron al ruedo y San Lorenzo fue uno de los que reanudó sus tareas, con una visita muy especial.

Marcelo Tinelli se hizo presente en el entrenamiento de este lunes, que se desarrolló en el predio que la AFA tiene en Ezeiza. El presidente del Ciclón y mandamás de la Liga Profesional de Fútbol (entidad que reemplazó a la Superliga) visitó al plantel y saludó con el codo al técnico Mariano Soso, quien había asumido el cargo en los primeros días de marzo y solo había podido dirigir unas pocas prácticas al frente del equipo antes de que se dictara la cuarentena en la Argentina.

El conductor de Showmatch y máximo dirigente del club compartió en sus redes sociales algunas fotos de su visita, como una imagen de una de las canchas del predio y una selfie en un banco de suplentes luciendo un tapabocas con los colores y el escudo del Ciclón.

La selfie que publicó el presidente del Ciclón (@marcelotinelli)

Los futbolistas y el cuerpo técnico de San Lorenzo se sometieron a hisopados el pasado viernes y todos los resultados fueron negativos, por lo que Soso tiene a todos sus jugadores a disposición en el regreso al trabajo. Este lunes, tras someterse a una tanda de testeos serológicos complementarios, el grupo inició el entrenamiento.

La práctica fue dividida en siete grupos (burbujas) y en total habrá cinco turnos matutinos que se desarrollarán entre las 8.30 y las 11.30. Según informaron desde el club, los primeros ejercicios consistirán en tareas de fuerza y resistencia. Los jugadores deberán continuar con los trabajos por la tarde en sus respectivos hogares. En ese caso, realizarán rutinas de ejercicios preventivos y complementarios, con seguimiento telefónico del cuerpo técnico y médico.

San Lorenzo trabaja en el predio de la AFA

Por el momento, San Lorenzo no tiene fecha cierta de regreso a la competencia oficial ya que el equipo no juega Copa Libertadores ni Sudamericana, y la AFA aún no ha determinado cuándo se reanudarán los campeonatos locales.

El Gobierno oficializó la vuelta a los entrenamientos a través de la Decisión Administrativa 1442/2020 que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, junto con el protocolo que deberán cumplir los equipos, que fue elaborado por la AFA y aprobado por el ministerio de Salud de la Nación. Este documento está centrado en tres grandes ejes: “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”; “Testeos y seguimiento”; y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”. Los mismo disponen de rigurosas reglas, avisos y sugerencias que todos los protagonistas del mundo de la pelota deberán cumplir al pie de la tabla para el desarrollo de la actividad.

