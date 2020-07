Un histórico de los Pumas recordó cuando Boca y River lo tentaron con dejar el rugby para dedicarse al fútbol

El ex apertura de los Pumas recordó que pudo jugar en Boca y River (Norte Rugby)

“Fui al club (Banco Nación) desde muy chico, desde los 3 años. Y como todo argentino jugué mucho al fútbol. También fui al La Salle de Florida, un colegio de curas, y vivía jugando a la pelota en el patio. Llegué a probarme en equipos de fútbol porque mi viejo no quería que jugara al rugby”. La historia pertenece a Hugo Porta, histórico y emblemático Puma que fue considerado el mejor rugbier del planeta en 1985.

En diálogo con Planeta 947, Porta reveló que estuvo cerca de sumarse a las inferiores millonarias cuando era joven: “Mi papá me llevó a probar a River porque había jugado al básquet ahí en su juventud, pero yo soy de Boca. Tenía 14 años y pasé la prueba. Después tenía que volver, a la semana llovió, empecé a jugar al rugby y se terminó eso”.

El ex apertura tuvo más de 50 participaciones internacionales con la camiseta albiceleste, incluidas las tres correspondientes al Mundial disputado en Nueva Zelanda en 1987. Además, forma parte del Salón de la Fama desde el 97.

Muy identificado con la ovalada, nunca renegó de su pasión por el fútbol, su disciplina alternativa: “Los sábados jugaba al rugby y los domingos me iba a jugar al fútbol con amigos y ex jugadores. Jugaba con los que habían sido mis ídolos de chico. Onega, Madurga, Amadeo Carrizo... Un día Amadeo me dijo ‘pibe, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que jugar al fútbol’. Yo, en broma, le dije que en el único club que jugaría era en Boca”.

Porta era dueño de una pegada predilecta que pudo haber sido valorada en el fútbol

Evidentemente su frase llegó a oídos pesados porque a los pocos días tuvo un llamado inesperado: “Carmelo Faraone, entrenador de la Primera de Boca, me dijo ‘pibe, me dijeron que va a venir a entrenar’. Pero yo le respondí que ya estaba jugando al rugby, la suerte ya estaba echada. Fue una buena historia”. Fue en la temporada 82/83, en pleno apogeo de Hugo como rugbier.

Ya en el rol de fanático xeneize, se animó a opinar de la situación conflictiva en el club por la renovación de Carlos Tevez: “Es muy difícil hablar de un tema que roza la política interna. Soy hincha de Boca y de afuera lo único que puedo decir es que, así como en el rugby, en el fútbol debe pasar lo mismo. Todos estamos en deuda con el club. El club es lo más importante, el que te dio la oportunidad de jugar, por ejemplo a mí, al rugby. A Tevez, de jugar al fútbol. Hay que pensar siempre qué es lo mejor para el club”.

