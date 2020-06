¿Fin de la novela? Los detalles de la nueva oferta de Boca a Carlos Tevez para renovar su contrato

Carlitos, de 36 años, viene de ser una de las figuras de Boca en el título de la superliga (EFE/Matias Napoli Escalero/Archivo)

Después del fuego cruzado, de una negociación con pocos puntos de acuerdo, ¿llega la paz? Boca Juniors le realizó una nueva oferta a Carlos Tevez para renovar su vínculo con el club. El ofrecimiento se da luego de que la falta de acuerdo en las condiciones del contrato a partir del 1° de julio; entre las diferencias principales estaba la duración del lazo: el Xeneize pretendía cerrar por otro año de relación, mientras que el delantero, de 36 años, contraofertó continuar por seis meses.

¿Cuál es el nuevo plan que le acercó el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme al Apache? Un contrato por un año, pero con opción a renovarlo otros seis meses a mediados de 2021 si el tránsito del equipo en la próxima edición de la Copa Libertadores es auspicioso. “Más no se le puede dar”, subrayaron desde el entorno de quienes manejan los hilos del fútbol en la institución, que aguardan por la respuesta de Carlitos.

Así, la situación parece acercarse a un arreglo para que Tevez no corte su tercera etapa en el club que lo vio debutar en la élite y ganar 10 títulos, incluyendo la última Superliga que, con la dirección técnica de Miguel Ángel Russo, le arrebató a River en el sprint final.

“Entre las ganas de él y las nuestras, se resuelve fácil. En la medida que esté bien, nos va a seguir dando satisfacciones”, había dicho el presidente Jorge Amor Ameal a mediados de mayo. Sin embargo, a partir de que la dirigencia le realizó a Tevez la primera oferta formal de continuidad por un año, afloraron las diferencias, que se potenciaron con las declaraciones de ida y vuelta.

“Cuando asumimos, Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol. Venía muy golpeado por lo ocurrido el año pasado, no tenía confianza y tenía un protagonismo que no estaba claro. Para mucha gente Tevez estaba de salida y Román llegaba para darle el puntapié y que se fuera”, fue la apreciación de Jorge Bermúdez, hombre fuerte del Consejo de Fútbol, en diálogo con TyC Sports. Raúl Cascini opinó en el mismo tono. Si intentó ser un espaldarazo, surtió el efecto contrario.

El atacante respondió con comentarios condimentados y una contraoferta que no encontró plafón. “No veo ni escucho nada, pero obvio que me llegó. A uno le cuentan cómo fue y le molesta, uno se lo tiene que decir puertas adentro y queda ahí. Si tenemos alguna diferencia con el tema del contrato, no la podemos hacer pública. Igual, mucho no tenemos que arreglar. En una negociación uno tiene su postura, el otro la suya, y me parece que son válidas las dos. Yo me quiero ir bien de Boca, no me quiero ir peleado con nadie, pero tampoco voy a dejar que me falten el respeto. Queda acá. Seguramente lo hablaremos en lo privado. El bien para Boca es que nos sentemos, hablemos, y si me tienen que decir algo que lo digan”, replicó, acompañando la idea de un vínculo por seis meses donando, según sus palabras, sus ingresos a una ONG. Además, señaló que analizaba presentarse como candidato a presidente del club a futuro.

El Patrón Bermúdez lo castigó en redes sociales. “Reconforta que haya medios independientes sin compromisos que aborden el tema con tacto y coherencia. La verdad prevalece siempre donde la mentira hace muchos esfuerzos por aparecer”, escribió en una publicación en la que compartió una nota del medio Expediente Político, en la que se habla de las intenciones de Tevez detrás del plan a futuro que hizo público y de su vínculo con Daniel Angelici, ex directivo y principal rival político de la actual gerencia del elenco de la Ribera.

Hubo una comunicación virtual en la que se escucharon palabras duras, sobre todo de los ex futbolistas que manejan el área. Pero a pesar de la pirotecnia, una nueva oferta espera sobre la mesa. ¿Fin de la novela?

