Sorpresa: Diego Maradona, serio candidato a dirigir la selección de España

Maradona acordó su continuidad con Gimnasia por 18 meses. Pero si Antonio Torres gana las elecciones en España... (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

“Si yo soy el próximo presidente de la Federación española, Diego Armando Maradona será el próximo seleccionador español por los próximos dos años. Será el técnico en el Mundial de Qatar, con el objetivo de llegar a la final. El mejor jugador de la historia, que pasó por aquí en Barcelona fichará en mi equipo. Lo he negociado con Matías Morla, Roberto Trotta y todo su equipo. Son personas muy sencillas, humildes y Maradona está muy capacitado como entrenador, sus conocimientos están por encima de todos en el fútbol”.

Las declaraciones de Antonio Torres en Betevé sacudió mediáticamente el fútbol español. El ex árbitro y ex jugador del Sabadell, Gimnástico Mercantil y Terrasa se presenta como candidato a presidente en las elecciones de la Real Federación Española. Y, según pudo averiguar Infobae, le ofreció un “contrato millonario” al Diez para que acepte dirigir a la Furia por el período 2021 y 2022. De ahí a que se animó a comunicarlo oficialmente: hay acuerdo de palabra con Morla, el apoderado del astro, de 59 años. El ex defensor Roberto Trotta, mencionado en sus declaraciones, participó de las conversaciones.

El diálogo entre el abogado y el directivo, que en su momento apostó a ser presidente de la Federación catalana, lleva varios meses. Y el acuerdo se ejecutaría sólo si Torres se impone en los comicios. En el presente, Diego tiene vínculo como entrenador de Gimnasia La Plata por los próximos 18 meses.

Noticia en desarrollo...