Conmebol destina 6 millones de dólares a las asociaciones miembro para colaborar con el costo de los test de coronavirus

La Conmebol informó que realizará un aporte económico correspondiente a 2 millones de dólares, que se repartirán entre las diez asociaciones que componen el fútbol de la entidad en Sudamérica. El objetivo de la iniciativa se basa en impulsar la realización de los testeos a los protagonistas que estén involucrados en la reanudación de la actividad, con el fin de subvencionar un elevado porcentaje de los costos, dado que la crisis económica que fijó la evolución de la pandemia de coronavirus complicó sensiblemente a los clubes de la región.

La AFA recibirá 600.000 dólares, de los cuales 200.000 serán destinados a la realización de los análisis del Covid-19, con el deseo de acelerar la reanudación de los entrenamientos.

En este sentido, el Consejo de la Conmebol aprobó la creación de un nuevo fondo de ayuda económica para las Asociaciones Miembro con el objetivo de tomar las medidas necesarias de prevención y lucha contra el virus que afecta al planeta.

La entidad pondrá a disposición las cifras mencionadas para realizar las pruebas de Covid-19 y cubrir los gastos de laboratorio, además de US$4.000.000 adicionales para fondos libres que podrán ser destinados en función de las necesidades de cada Asociación.

Los montos serán distribuidos de forma equitativa entre las 10 Asociaciones Miembro, en estricto cumplimiento del Reglamento de los Fondos Evolución y con expresa rendición de cuentas en torno al destino de la inversión.

Con esta nueva ayuda económica se alcanzan ya los US$85.000.000 puestos a disposición por la Confederación a Asociaciones y Clubes para disminuir el impacto del Covid-19 en el fútbol sudamericano.

En tanto, la entidad internacional aprobó el “Protocolo de Recomendaciones Médicas para Entrenamientos, Viajes y Competiciones” y un “Manual Operativos de Llegadas y Salidas en Aeropuertos”.

Estas iniciativas fueron avaladas de manera unánime en una reunión virtual de su Consejo Directivo. Ambos documentos, elaborados por la Comisión Médica de la entidad, en colaboración de epidemiólogos y representantes médicos de las Asociaciones Miembro, recopilan los procedimientos y medidas de prevención recomendados para la reactivación del fútbol en la región, que aún no tiene fecha estipulada.

En la misma sintonía, la AFA elaboró un borrador que tiene como finalidad “detectar, rastrear y tratar la enfermedad, compartiendo los conocimientos adquiridos con toda la comunidad científica o médica”, así como también garantizar “la seguridad de deportistas, personal, aficionados y la sociedad en general”. Asimismo plantea que la vuelta del fútbol se dará dentro de una “nueva normalidad” luego del período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

El documento se centra en tres grandes ejes: “Higiene y distanciamiento en los entrenamientos”, “Testeos y seguimiento” y “Precauciones en los desplazamientos y las instalaciones”. En cada una de estas instancias se dan recomendaciones para proceder con seguridad.

De este borrador también se desprende que los clubes tendrán que contar con un presupuesto mensual de 750.000 pesos para realizar los estudios a todos los integrantes del plantel profesional (jugadores, cuerpo técnico y médico, auxiliares, etc.). Desde AFA ya adelantaron que respaldarán económicamente a las instituciones para poder cumplir con los requisitos para volver a los entrenamientos.

En cuanto a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, la institución con sede en Luque recordó que la FIFA -organizadora de esa competencia- fijó fecha de celebración a partir de septiembre de 2020 con el formato todos contra todos.

EL COMUNICADO

El Consejo de la CONMEBOL decidió reforzar la asistencia económica a las Asociaciones Miembro con un fondo de US$ 6.000.000, repartidos equitativamente entre las 10 Asociaciones Miembro. Este auxilio es considerado crucial para el fútbol del continente, que debido a la pandemia atraviesa un duro momento en materia financiera.

Del fondo mencionado, US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas. Este monto será entregado en estricto cumplimiento del Reglamento de los Fondos Evolución y con expresa rendición de cuentas en torno al destino de la inversión. Con ello se garantiza, por un lado, que los fondos sirvan efectivamente para asistir a las necesidades más apremiantes, y por otra parte, se asegura una gestión transparente de los mismos.

Esta nueva línea de asistencia viene a sumarse a los US$ 79.000.000 que la CONMEBOL ya puso a disposición. Esta cuantía se distribuye entre los US$ 55.000.000 adelantados a clubes, los US$ 10.000.000 adelantados de Copa América a las distintas Asociaciones Miembro, y los 14 millones adicionales correspondientes a los Fondos Evolución.

Este fondo es posible debido a la cancelación de actividades y eventos debido a la pandemia, la reducción drástica de viajes y otras medidas administrativas.

Con estos nuevos recursos la CONMEBOL busca aliviar la situación extremadamente difícil que viven asociaciones y clubes, y también acercar lo que millones de hinchas en toda Sudamérica esperan con enorme ansiedad: el retorno del fútbol, cuidando la salud de todos.

