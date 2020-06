"A mí me regalaron cuando tenía un año. Por suerte me adoptó mi tía, pero yo me escapaba y vivía callejeando. Lo que me hizo mi vieja no me lo voy a olvidar. El rencor que tengo adentro... Eso no se perdona. Somos cinco hermanos. Yo soy el cuarto. Al más chico también lo abandonaron, ni lo conozco, una partera de acá se lo llevó a Buenos Aires, ahora debe tener 48, un año menos que yo”, relata Lazarte. Y se ablanda, porque detrás de todo guerrero suele haber heridas abiertas. Los boxeadores se alimentan del dolor. Es el fuego que les permite subirse a un ring para pegarle al tipo de enfrente, que no les hizo nada. “Yo quise ser un boxeador normal, pero se me salía la chaveta y la embarraba. No sé porqué”, dice y trata de encontrarle una explicación a esa irrefrenable furia.