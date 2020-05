A meses de haberse ido al Vasco da Gama de Brasil, Martín Benítez rompió el silencio en plena cuarentena y explicó cuáles fueron los motivos por los que decidió marcharse de Independiente en el último mercado: “Yo no me quería ir hasta no salir campeón, pero el club estaba mal y era difícil. Por suerte lo logré y me pone muy contento. A lo último ya no estaba disfrutando. Mi relación con la gente no era lo mejor y en el partido con Fortaleza salí silbado. Eso me molestó mucho y ahí me puse firme en la decisión de querer irme. Necesitaba el cambio”.