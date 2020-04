El último Superclásico de Martín Palermo en cancha fue con cuota goleadora de por medio y justo antes del descenso del Millonario. Para Souto fue especial por un tema personal: “Me llevaron hasta la cancha en auto y no tenía entrada para mi hijo, que tenía 4 años y pensó que lo iba a llevar. Le tuve que decir que la Policía no iba a dejarlo entrar. Cuando me fui le estaba dando piñas al vidrio del coche. En ese instante me di cuenta que había heredado la pasión por el fútbol”.