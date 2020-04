No sólo los futbolistas y los cuerpos técnicos de los clubes están preocupados por el impacto de la cuarentena total en la Argentina y en la falta de entrenamiento de los planteles, hay otros protagonistas que cuando regrese el fútbol tendrán que estar en forma y no todos cuentan con el espacio suficiente para moverse en sus hogares. Los árbitros también intentan mantenerse en forma pese a las limitaciones y no quieren desentonar cuando vuelva a rodar la pelota.