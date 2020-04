El circuito de tenis internacional, tanto masculino como femenino, afronta una suspensión a raíz de la pandemia de coronavirus. Varios torneos importantes fueron cancelados, mientras que otros han sido reprogramados, a la espera de las decisiones que tomen las autoridades. Wimbledon, por ejemplo, no se jugará por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto que Roland Garros, que debía disputarse del 24 de mayo al 7 de junio, fue postergado para finales de septiembre, una vez que termine el US Open. Lo cierto es que la ATP y la WTA aún no han aventurado una fecha cierta para la vuelta a la competencia.