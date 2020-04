Una de las decisiones que evalúa tomar Fognini, de 32 años, es la de no jugar más torneos en Asia, continente en el que comenzó el brote del coronavirus. “Hay grandes torneos y dan muchos puntos, pero no sé si volveré a Asia. Ya a los Juegos Olímpicos de Tokio no hubiese ido", sostuvo respecto de la cita que finalmente se pospuso para el 2021.